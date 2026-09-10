Detienen a persona con 590 cigarrillos y 100 vapeadores con marihuana en aeropuerto de Nuevo León

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Productos decomisados en el aeropuerto. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de 500 cigarrillos de marihuana y 100 sobres con vapeadores durante un operativo en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, en Apodaca, Nuevo León. Además de los productos decomisados, se logró la detención de una persona.

Decomisan cigarrillos y vapeadores con marihuana en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo

Una denuncia anónima alertó a la Policía Federal Ministerial sobre una persona que transportaba droga en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo. Tras la inspección, y con ayuda de los binomios caninos, se aseguró la droga, además de dos teléfonos celulares y documentación.

En total se decomisaron 590 cigarrillos, ocho envoltorios y 100 sobres con vapeadores con marihuana, además de los objetos ya mencionados.

“La persona detenida y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de Nuevo León, instancia que inició las diligencias legales por la probable participación en la comisión de un delito contra la salud, en la modalidad de transporte de narcótico”, informó la FGR mediante un comunicado.

El agente del Ministerio Público Federal continúa con la integración de la investigación, a fin de resolver la situación jurídica de la persona detenida dentro del tiempo constitucional, para determinar lo que conforme a derecho proceda.

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