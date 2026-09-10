Municipio de García se rebela: no aplicará el Pase Turístico del Gobierno de Nuevo León

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El Pase Turístico será obligatorio. Foto: Gobierno de Nuevo León

Manuel Guerra Cavazos, presidente municipal de García, manifestó públicamente su rechazo al Pase Turístico de Nuevo León e informó que en su municipio no se aplicará esta medida, ni se estará “cazando” a los coches foráneos que no tengan el pase.

Municipio de García no aplicará el Pase Turístico

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, el alcalde Manuel Guerra dio a conocer que en el municipio de García no se aplicará el Pase Turístico y dio la instrucción a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal para que no apliquen sanciones a los automóviles con placas foráneas.

El pasado lunes entró en vigor el acuerdo del Pase Turístico en Nuevo León, un trámite obligatorio para los automovilistas de otros estados que se encuentran de visita por un periodo máximo de 30 días naturales por año. La medida comenzará a aplicarse a partir del 21 de octubre.

“En el municipio de García esto no aplicará, no sancionaremos a nadie que tenga placas de otro estado, al contrario, en García queremos que venga turismo de Coahuila, de Tamaulipas, de todos los estados, que vengan a disfrutar toda la oferta turística que tenemos”, mencionó Cavazos.

En García, Nuevo León, tampoco aplicarán multas por no pagar el refrendo

El presidente municipal también mencionó que los elementos de Movilidad y Tránsito de García tienen la instrucción de no aplicar multas a los coches que no han cumplido con el refrendo “Todos los vecinos que no cuenten con el refrendo vigente, nosotros como ciudad ya no habremos de sancionar por este tema”, dijo.

Guerra Cavazos explicó que el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León es la instancia encargada de la recaudación del refrendo, por lo que no es asunto del municipio el aplicar multas.

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