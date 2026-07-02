Gerente del Banco del Bienestar habría planeado robo de 5 mdp en Nuevo León para ocultar millonario desfalco

GENERANDO AUDIO...

Detienen a tres del Banco del Bienestar por robo de 5 mdp en NL. Foto: Cuartoscuro

El robo de 5 millones de pesos (mdp) en una sucursal del Banco del Bienestar en Guadalupe derivó en la detención de tres personas en Nuevo León, entre ellas la gerente de la institución bancaria, señalada por autoridades como presunta participante en la planeación del atraco.

Detienen a gerente y avanzan las investigaciones

La empleada, identificada como Delia “N”, de 32 años, fue detenida por el delito de resistencia de particulares. La mujer permanece en prisión preventiva en un centro penitenciario femenil

La Agencia Estatal de Investigaciones ejecutó cateos en inmuebles ubicados en los municipios de Apodaca y San Nicolás de los Garza. En estos operativos fueron detenidos Alexis “N”, de 25 años, y Armando “N”, de 50 años, quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud.

Las autoridades informaron la recuperación de un millón 851 mil 200 pesos, presuntamente vinculados con el dinero sustraído de la sucursal del Banco del Bienestar en Guadalupe.

Cómo ocurrió el robo en Guadalupe

El atraco ocurrió en una sucursal ubicada en la colonia Torremolinos, en Guadalupe. Según la investigación, dos hombres vestidos de negro ingresaron al banco tras la salida de los últimos clientes, amagaron a los empleados y los obligaron a abrir la caja fuerte.

Posteriormente, el personal fue encerrado en un baño, mientras los responsables escapaban con los 5 millones de pesos.

Aseguran vehículos relacionados con el caso

Durante las investigaciones también fueron asegurados diversos vehículos presuntamente relacionados con el robo, entre ellos un Ford Mustang y una camioneta Chevrolet Colorado, los cuales habrían sido adquiridos con recursos de origen ilícito.

Asimismo, se aseguraron una GMC Terrain, un Chevrolet Aveo, un Chevrolet Spark y un Ford Escort. De acuerdo con la carpeta de investigación, este último vehículo habría sido utilizado para la comisión del asalto.

Investigación continúa en Nuevo León

La carpeta de investigación permanece abierta y la Fiscalía de Nuevo León mantiene las indagatorias para determinar la participación de cada uno de los detenidos en el robo al Banco del Bienestar en Guadalupe.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.