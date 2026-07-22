Hombre hallado en Motel Nueva Castilla murió por infarto, confirma Fiscalía NL

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Foto: Especial

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el hombre localizado sin vida al interior del Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo falleció de un infarto.

De acuerdo con los resultados de la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense, la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio, mientras que su identidad aún es desconocida, así como su presencia en el lugar.

Sin embargo, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición cuando fue encontrado en las instalaciones abandonadas tras las indagatorias por la muerte de Debanhi Escobar, por lo que las autoridades ya abrieron una investigación.

El hallazgo ocurrió durante la madrugada del lunes en la habitación 156 del motel, ubicado sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, luego de que varios creadores de contenido que ingresaron al inmueble alertaron a las autoridades sobre la presencia del cadáver.

Durante las primeras investigaciones, los tiktokers de exploración urbana que se encontraban en el lugar fueron retenidos de manera temporal para rendir declaración como parte de las diligencias. Posteriormente fueron liberados al descartarse alguna relación con el caso.

Las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento, además de confirmar oficialmente la identidad de la persona localizada.

El caso generó amplia atención pública debido a que el hallazgo ocurrió en el Motel Nueva Castilla, sitio donde en abril de 2022 fue encontrado el cuerpo de la joven Debanhi Escobar, uno de los casos más emblemáticos en las fechas recientes ocurridos en Nuevo León.

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