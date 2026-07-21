Arnulfo Jr. se pronuncia sobre el caso de Pamela Yajaira, en el que estaría involucrado su hijo

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El hijo del cantante se vio involucrado en el caso. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El cantante Arnulfo Jr. ofreció declaraciones sobre el feminicidio de Pamela Yajaira, un caso en el que estaría involucrado su hijo. Hace unos días la Fiscalía de Nuevo León decomisó un vehículo relacionado con el crimen, el cual pertenece al hijo del músico, según versiones.

Arnulfo Jr. rompe el silencio sobre su hijo y el feminicidio de Pamela Yajaira

Durante el fin de semana, Arnulfo Jr. se presentó en la Expo Feria de Santa Catarina, Nuevo León. Momentos antes de subir al escenario, el músico dedicó unos minutos para hablar con los medios sobre la presunta relación que existe entre su hijo y el caso de Pamela Yajaira.

El músico grupero declaró que se encuentra en total disposición de cooperar con las autoridades y confía en que todo se esclarezca de manera favorable.“Aquí estoy cooperando con todo lo que se debe y vamos a salir, vamos adelante, confiamos en las autoridades de que se va esclarecer todo esto”, dijo.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre la relación de su hijo, la abogada de Arnulfo Jr. mencionó que no pueden declarar nada al respecto porque las investigaciones siguen desarrollándose.

También comentó que actualmente no hay ningún citatorio para que declare ante la Fiscalía y está dispuesto a presentarse en caso de ser requerido; tampoco existe ningún impedimento para que salga del país, por lo que podrá continuar con su gira sin problemas.

Por qué el hijo de Arnulfo Jr. está involucrado el caso Pamela Yajaira

Pamela Yajaira, de 25 años, fue víctima de feminicidio a manos de dos sujetos que la quemaron viva. Las investigaciones mencionan que conoció a uno de sus agresores a través de redes sociales y este la invitó a una fiesta en el municipio de Guadalupe.

Pero en lugar de pasar un rato de diversión, dos sujetos la rociaron con gasolina, le prendieron fuego y posteriormente la abandonaron en una brecha de terracería. Los equipos de emergencia la encontraron con vida y la trasladaron a un hospital; debido a la gravedad de sus heridas falleció poco tiempo después.

El jueves 16 de julio la Fiscalía de Nuevo León aseguró una camioneta en la colonia Lomas de Tolteca, en Guadalupe, que, presuntamente, utilizaron los agresores de la víctima. Los reportes mencionan que el vehículo sería propiedad del hijo de Arnulfo Jr.

Ese mismo día, más tarde, se realizaron cateos en un par de domicilios que quedaron bajo el resguardo de las autoridades. Las versiones mencionan que una de estas casas es propiedad del cantante.

Ha pasado poco más de una semana desde que falleció Pamela Yajaira y ya hay un detenido relacionado con el feminicidio. Hasta el momento la Fiscalía no ha aclarado si el hijo de Arnulfo Jr. está involucrado directamente o cuál es su relación con el caso.

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