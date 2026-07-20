Tiktokers descubren cuerpo sin vida en motel Nueva Castilla, donde murió Debanhi Escobar

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Motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León. Foto: Missael Dávila

Un hombre fue localizado sin vida al interior de una habitación del Motel Nueva Castilla, el mismo donde, en 2022, fue encontrado el cadáver de Debhani Escobar al interior de una cisterna.

El cuerpo fue hallado por un grupo de creadores de contenido de corte paranormal (tiktokers) que se encontraba realizando una exploración urbana, por lo que ingresó a la propiedad privada durante la madrugada.

El inmueble, ubicado sobre la carretera a Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, se encontraba bajo resguardo; sin embargo, esta medida fue retirada hace un par de meses.

El hallazgo movilizó a elementos de la Policía Municipal, Fuerza Civil, Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales hasta el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo se encontraba en la habitación 156, donde, además, se mostraban huellas de arrastre.

Una vez asegurado por las autoridades, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la autopsia e iniciar las labores de identificación.

Caso Debanhi en el Motel Nueva Castilla

El caso volvió a colocar en la atención pública al Motel Nueva Castilla, inmueble donde, en abril de 2022, fue localizado el cuerpo de Debanhi Escobar, un caso que continúa siendo investigado por autoridades federales.

En los últimos días, el motel también había sido tema de conversación en redes sociales luego de que creadores de contenido ingresaran al lugar para grabar videos relacionados con el caso Debanhi, lo que generó críticas por parte de usuarios.

En abril de 2022, el Motel Nueva Castilla se convirtió en uno de los escenarios más emblemáticos de un caso que conmocionó a México.

Tras 13 días de búsqueda, el cuerpo de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, fue localizado dentro de una cisterna del inmueble, luego de haber desaparecido al salir de una fiesta en Escobedo.

El caso generó indignación nacional por las inconsistencias en la investigación, los peritajes contradictorios y las críticas hacia las autoridades, convirtiéndose en un símbolo de la exigencia de justicia y del combate a la violencia contra las mujeres en el país.

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