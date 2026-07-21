Rescatan a perro que fue agredido con un machete en Apodaca, Nuevo León

| 12:35 | J.L. Márquez | Uno TV
Perro Machete Escobedo
Perro rescatado en Escobedo. Foto: Gobierno de Nuevo León

La Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León rescató a un perro que se encontraba en la vía pública de Escobedo y tenía lesiones graves en la cola, presuntamente hechas con un machete.

Rescatan a perro que fue agredido con machete en Nuevo León

A través de un comunicado, se informó que la División Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León resguardó a un “lomito” de raza pastor belga que tenía una grave lesión en la cola, aparentemente ocasionada con un machete.

Los reportes mencionan que el perro perdió parcialmente parte de su cola debido a la gravedad de las heridas; además, tenía una pata delantera lesionada que le impedía moverse con normalidad

El perrito quedó bajo el cuidado de las autoridades y recibió los cuidados médicos necesarios. Por otra parte, se desconoce la identidad de los agresores, aunque se trabaja para localizarlos.

A los ciudadanos se les pide que sigan reportando este tipo de casos, ya que éste es el primer paso para que las autoridades actúen y detengan a los responsables.

“La rápida respuesta de la División Ambiental (…) es fundamental para garantizar el bienestar de los animales que han sido víctimas de maltrato. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que siga reportando estos casos a través de nuestra línea de atención 070”, publicaron las autoridades

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