Denuncian invasión y tala ilegal en el Cerro de la Silla de Monterrey

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Las faldas del Cerro de la Silla, en Monterrey, Nuevo León, fueron invadidas para realizar desmontes y comenzar la construcción de viviendas dentro de un área natural protegida, denunciaron vecinos de la colonia Praderas de La Silla, en Guadalupe.

De acuerdo con los habitantes, desde hace varios meses personas ingresaron a la zona con machetes para retirar vegetación y delimitar al menos 10 lotes con alambre de púas. Incluso, señalaron que ya existen construcciones de madera sin terminar.

Talan árboles y construyen casas en Cerro de la Silla

Ante los reportes, personal de la Secretaría de Medio Ambiente acudió al sitio y suspendió los trabajos. Las autoridades colocaron sellos de clausura en un predio de aproximadamente 15 hectáreas.

Sin embargo, la afectación ecológica detectada abarca al menos 3 mil 600 metros cuadrados. Durante la inspección también se identificó el derribo de árboles nativos de la región, de diferentes edades y tamaños. En total, se contabilizaron 2.2 metros cúbicos de madera correspondiente a los árboles talados.

Debido a ello, un vecino relató que los trabajos comenzaron hace aproximadamente tres o cuatro meses y que observó a varias personas realizando labores de desmonte.

Detienen a dos personas durante inspección

Durante la inspección del predio, elementos de la Policía Municipal detuvieron a dos personas por faltas administrativas. De acuerdo con el reporte, al rendir su testimonio señalaron a un hombre identificado como “Tacho”, a quien acusaron de haberles vendido los terrenos.

La situación generó preocupación entre habitantes de la zona debido a que los predios se encuentran dentro de un área con restricciones para este tipo de actividades.

Piden investigar venta de terrenos en área protegida

Claudia Chapa, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de Nuevo León, pidió a las autoridades investigar quiénes están detrás de la venta de terrenos en zonas restringidas.

La legisladora consideró necesario identificar a la empresa o particulares responsables y establecer cómo se están ofreciendo predios dentro de áreas naturales protegidas.

Creo que con este caso se abre un área de oportunidad para que todas las autoridades puedan realizar un plan estratégico ante esta problemática.

Las autoridades deberán continuar con las investigaciones para determinar quién realizó los desmontes, quién promovió la venta de los terrenos y las responsabilidades correspondientes por la afectación ambiental.

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