Marchan en Monterrey para exigir justicia por el feminicidio de Pamela Yahaira

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Foto: Especial

Colectivos feministas, familiares y ciudadanos marcharon este lunes por calles del centro de Monterrey para exigir justicia por el feminicidio de Pamela Yahaira, la joven de 25 años que murió tras permanecer varios días hospitalizada luego de ser rociada con gasolina y prendida en fuego en el municipio de Juárez.

La movilización partió de la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León, donde los manifestantes colocaron flores, fotografías y pancartas para exigir que el caso no quede impune, y demandar acciones más contundentes para combatir la violencia contra las mujeres.

Durante la protesta, Araceli Galván, madre de Pamela, aseguró que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no le ha informado sobre el avance de las investigaciones, a la vez que pidió que se esclarezca la participación de todas las personas involucradas en el crimen.

“No he visto nada claro en cuanto al caso de mi hija Pamela Yahaira, no han hecho nada de justicia, y yo necesito, ya van muchos días y no he tenido razón ni respuesta de la Fiscalía, por eso estoy exigiendo justicia para que ya salga quien tenga que salir”

Araceli Galván / madre de Pamela

La familia sostiene que existen pruebas que aún deben ser investigadas, entre ellas una camioneta presuntamente utilizada durante la agresión y diversos videos que formarían parte de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, la Fiscalía ha informado la detención de dos personas presuntamente relacionadas con el feminicidio y ha realizado diversos cateos como parte de las indagatorias, uno de ellos en un domicilio del municipio de Guadalupe, donde fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos, dosis de droga y varios animales.

El inmueble pertenece al cantante de música regional Arnulfo Jr.; sin embargo, las autoridades señalaron que el operativo está relacionado con la investigación que involucra a uno de sus hijos, quien es señalado como presunto participante en el feminicidio de Pamela Yahaira.

El caso ocurrió el pasado 10 de julio. De acuerdo con las investigaciones, Pamela fue privada de la libertad, golpeada, rociada con gasolina y posteriormente incendiada.

Antes de fallecer, alcanzó a rendir su declaración ante las autoridades, en la que identificó a algunos de sus presuntos agresores y relató cómo ocurrieron los hechos. La familia y los colectivos reiteraron que continuarán con las movilizaciones hasta que todos los responsables sean detenidos y el caso sea judicializado.

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