Familiares de Pamela Yajaira convocan a protesta para exigir justicia en Nuevo León

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Convocan a marcha para exigir justicia. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Familiares y colectivos feministas convocan a una marcha este lunes 27 de julio para exigir justicia por el feminicidio de Pamela Yajaira, la joven de 25 años que fue quemada viva por unos sujetos que conoció en redes sociales y la invitaron a una fiesta.

Marcha para exigir justicia por el feminicidio de Pamela Yajaira

La colectiva Morras Feministas Mty convoca a una marcha este lunes en la ciudad de Monterrey para exigir justicia para Pamela Yajaira. La cita es el día de hoy a las 10:00 horas, en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, en la Explanada de los Héroes.

Han pasado poco más de dos semanas desde que murió la joven y ya hay un par de personas detenidas, aún así los familiares esperan que se aplique la ley y se castigue a los responsables por la muerte de la joven.

Pamela Yajaira, de 25 años, falleció el pasado 12 de julio debido a quemaduras de segundo y tercer grado en todo su cuerpo. La noche del día anterior había ido a una fiesta en el municipio de Juárez con unos sujetos que conoció en redes sociales.

Los reportes mencionan que dos tipos la rociaron con gasolina, le prendieron fuego y posteriormente la abandonaron en una brecha de terracería. Los equipos de emergencia la encontraron con vida y la llevaron a un hospital donde horas más tarde murió.

¿Qué es lo que se sabe del caso?

La información más reciente del caso es el cateo realizado el pasado 16 de julio en un par de domicilios en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León. Los reportes mencionan que durante el operativo se aseguró un vehículo propiedad del hijo de Arnulfo Jr.

El cantante declaró la semana pasada ante la prensa que está dispuesto a colaborar con las autoridades y confía en que todo se esclarezca de manera favorable. Sobre la relación de su hijo con el caso, la abogada de Arnulfo Jr. mencionó que no pueden declarar nada al respecto porque las investigaciones siguen en curso.

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