Mundial 2026 y Marcha LGBT en Monterrey: conoce la ruta y cierres viales de este sábado
Mañana sábado será un día caótico en la ciudad de Monterrey porque está programada la marcha de la comunidad LGBT y el partido del Mundial entre Túnez y Japón. Estas son las rutas y las calles cerradas este 20 de junio en la capital de Nuevo León.
Ruta y horario de la marcha LGBT en Monterrey
Los organizadores de la Marcha de la Diversidad Monterrey anunciaron que las actividades comenzarán a partir de las 15:00 horas en la estación del Metro General Anaya. Se tiene programado que la movilización comience a las 19:00 horas y se arribe a la Explanada de los Héroes alrededor de las 20:00 horas.
Los cierres viales comenzarán a las 23:00 horas de este viernes y terminarán a las 21:00 horas de mañana sábado. La ruta de la marcha LGBT es la siguiente.
- General Anaya
- Av. Alfonso Reyes
- Av. Pino Suárez
- Juan I. Ramón
- Av. Juárez
- Ocampo
- Zaragoza
- Zuazua
- Juan I. Ramón
- Explanada de los Héroes
Cierres viales en Guadalupe durante el partido entre Túnez y Japón
El partido entre Túnez y Japón se realizará el día de mañana a las 22:00 horas, en el Estadio Monterrey. Para facilitar el acceso a los aficionados, el ayuntamiento de Guadalupe realizará cierres viales en las calles aledañas al inmueble.
- Av. Pablo Livas
- Av. Las Torres
- Av. Exposición
- También se cierra el paso por el puente peatonal de Av. Exposición
Como alternativas viales, se recomienda usar las siguientes calles:
- Av. Tolteca
- Av. Eloy Cavazos
- Av. Gral. Lázaro Cárdenas
- Camino Real
Los cierres viales en Guadalupe comenzarán 12:00 horas antes del partido y terminarán cuatro horas después de que finalice el encuentro.
Sábado 20 de junio: Túnez vs Japón
- Cierres viales de 10:00 a.m.(sábado) a 4:00 a.m. (domingo)
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