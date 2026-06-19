Mundial 2026 y Marcha LGBT en Monterrey: conoce la ruta y cierres viales de este sábado

| 11:44 | J.L. Márquez | Uno TV
Marcha LGBT mundial monterrey
Habrá marcha LGBT y partido del Mundial. Fotos: Cuartoscuro

Mañana sábado será un día caótico en la ciudad de Monterrey porque está programada la marcha de la comunidad LGBT y el partido del Mundial entre Túnez y Japón. Estas son las rutas y las calles cerradas este 20 de junio en la capital de Nuevo León.

Ruta y horario de la marcha LGBT en Monterrey

Los organizadores de la Marcha de la Diversidad Monterrey anunciaron que las actividades comenzarán a partir de las 15:00 horas en la estación del Metro General Anaya. Se tiene programado que la movilización comience a las 19:00 horas y se arribe a la Explanada de los Héroes alrededor de las 20:00 horas.

Los cierres viales comenzarán a las 23:00 horas de este viernes y terminarán a las 21:00 horas de mañana sábado. La ruta de la marcha LGBT es la siguiente.

  • General Anaya
  • Av. Alfonso Reyes
  • Av. Pino Suárez
  • Juan I. Ramón
  • Av. Juárez
  • Ocampo
  • Zaragoza
  • Zuazua
  • Juan I. Ramón
  • Explanada de los Héroes

Cierres viales en Guadalupe durante el partido entre Túnez y Japón

El partido entre Túnez y Japón se realizará el día de mañana a las 22:00 horas, en el Estadio Monterrey. Para facilitar el acceso a los aficionados, el ayuntamiento de Guadalupe realizará cierres viales en las calles aledañas al inmueble. 

  • Av. Pablo Livas 
  • Av. Las Torres
  • Av. Exposición
  • También se cierra el paso por el puente peatonal de Av. Exposición

Como alternativas viales, se recomienda usar las siguientes calles:

  • Av. Tolteca
  • Av. Eloy Cavazos
  • Av. Gral. Lázaro Cárdenas
  • Camino Real

Los cierres viales en Guadalupe comenzarán 12:00 horas antes del partido y terminarán cuatro horas después de que finalice el encuentro.

Sábado 20 de junio: Túnez vs Japón

  • Cierres viales de 10:00 a.m.(sábado) a 4:00 a.m. (domingo)

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