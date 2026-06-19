Mundial 2026 y Marcha LGBT en Monterrey: conoce la ruta y cierres viales de este sábado

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Habrá marcha LGBT y partido del Mundial. Fotos: Cuartoscuro

Mañana sábado será un día caótico en la ciudad de Monterrey porque está programada la marcha de la comunidad LGBT y el partido del Mundial entre Túnez y Japón. Estas son las rutas y las calles cerradas este 20 de junio en la capital de Nuevo León.

Ruta y horario de la marcha LGBT en Monterrey

Los organizadores de la Marcha de la Diversidad Monterrey anunciaron que las actividades comenzarán a partir de las 15:00 horas en la estación del Metro General Anaya. Se tiene programado que la movilización comience a las 19:00 horas y se arribe a la Explanada de los Héroes alrededor de las 20:00 horas.

Los cierres viales comenzarán a las 23:00 horas de este viernes y terminarán a las 21:00 horas de mañana sábado. La ruta de la marcha LGBT es la siguiente.

General Anaya

Av. Alfonso Reyes

Av. Pino Suárez

Juan I. Ramón

Av. Juárez

Ocampo

Zaragoza

Zuazua

Juan I. Ramón

Explanada de los Héroes

Cierres viales en Guadalupe durante el partido entre Túnez y Japón

El partido entre Túnez y Japón se realizará el día de mañana a las 22:00 horas, en el Estadio Monterrey. Para facilitar el acceso a los aficionados, el ayuntamiento de Guadalupe realizará cierres viales en las calles aledañas al inmueble.

Av. Pablo Livas

Av. Las Torres

Av. Exposición

También se cierra el paso por el puente peatonal de Av. Exposición

Como alternativas viales, se recomienda usar las siguientes calles:

Av. Tolteca

Av. Eloy Cavazos

Av. Gral. Lázaro Cárdenas

Camino Real

Los cierres viales en Guadalupe comenzarán 12:00 horas antes del partido y terminarán cuatro horas después de que finalice el encuentro.

Sábado 20 de junio: Túnez vs Japón

Cierres viales de 10:00 a.m.(sábado) a 4:00 a.m. (domingo)

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