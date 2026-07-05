Nuevo León habilita más pantallas para evitar otro portazo en el Fan Fest

GENERANDO AUDIO...

Nuevo León habilitó más pantallas para evitar aglomeraciones. Foto: Missael Dávila

El Gobierno de Nuevo León amplió este domingo los espacios para seguir el partido entre México e Inglaterra del Mundial 2026, con la instalación de pantallas gigantes en distintos puntos de Monterrey y su zona metropolitana. La medida busca evitar una nueva saturación en el FIFA Fan Fest del Parque Fundidora, donde en el encuentro anterior se registraron aglomeraciones y un intento de ingreso masivo al alcanzarse el aforo permitido.

Tras la alta asistencia registrada durante el partido de la Selección Mexicana frente a Ecuador, las autoridades estatales implementaron un operativo que combina nuevas sedes para la transmisión del encuentro con un refuerzo en materia de seguridad y control de accesos.

El dispositivo contempla la participación de policías municipales, estatales y elementos de la Guardia Nacional, quienes permanecerán en las zonas de mayor concentración de aficionados antes, durante y después del partido.

Amplían pantallas y espacios para distribuir a los aficionados

Como parte de la estrategia para reducir la concentración de personas en un solo punto, el Gobierno de Nuevo León informó que habrá 21 pantallas distribuidas en diferentes sedes para seguir el encuentro de la Selección Mexicana.

Además del FIFA Fan Fest en Parque Fundidora, se habilitaron áreas adicionales en los alrededores de la Macroplaza, donde la capacidad de asistentes pasó de 50 mil a 100 mil personas.

También habrá transmisiones en plazas públicas de municipios metropolitanos como:

Guadalupe

San Nicolás de los Garza

Apodaca

García

El gobernador Samuel García informó que también se analizó la posibilidad de proyectar el partido en los estadios de Tigres, Rayados y Sultanes, aunque finalmente esa opción no se concretó.

Habrá acceso limitado y piden llegar con anticipación

Las autoridades reiteraron que el ingreso al Fan Fest Monterrey estará sujeto a la capacidad del recinto, por lo que recomendaron a la población acudir con varias horas de anticipación.

De acuerdo con el operativo, el acceso al evento comenzó al mediodía, aunque desde las 6:30 de la mañana ya se observaban largas filas de aficionados en los alrededores de Parque Fundidora.

Asimismo, se informó que el recinto cerrará sus puertas alrededor de las 15:30 horas, una vez alcanzado el aforo permitido, por lo que quienes no logren ingresar podrán acudir a las sedes alternas habilitadas en la zona metropolitana.

Las autoridades también exhortaron a la ciudadanía a seguir las indicaciones del personal organizador, mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las medidas de seguridad para evitar incidentes como los registrados en jornadas anteriores.

Con la expectativa de una asistencia masiva para el encuentro entre México e Inglaterra, corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia mantendrán vigilancia permanente en los puntos de reunión habilitados en Monterrey y su área metropolitana.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.