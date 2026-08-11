Se ampliará programa “Ayudamos a las Mujeres” en Nuevo León; estos son los requisitos

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Se ampliará programa “Apoyamos a las Mujeres” en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno del estado de Nuevo León dio a conocer que se ampliará el programa “Ayudamos a las Mujeres” para beneficiar a más jefas de familia y cuidadoras.

Nuevo León ampliará programa “Ayudamos a las Mujeres”

Fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien dio a conocer que el programa “Ayudamos a las Mujeres” se ampliará para beneficiar a más jefas de familia y cuidadoras originarias del estado.

Sí, durante un evento en el que hizo la entrega de más de 590 tarjetas a beneficiarias de este programa en la colonia Independencia, en Monterrey, dio esta noticia.

Al respecto, el mandatario estatal anunció que el programa “Ayudamos a las Mujeres” se ampliará para alcanzar a unas 160 mil mujeres cuidadoras o jefas de familias identificadas en Nuevo León.

Además, resaltó que actualmente 106 mil beneficiarias reciben 2 mil pesos mensuales, además de acceso gratuito al transporte público de la entidad. Igual agregó que la estrategia es que el crecimiento económico de la entidad se traduzca en apoyos para la población que enfrenta necesidades.

“Hoy van 106 mil, pero son 160, hay todavía 50 mil mujeres que necesito que me ayuden a correr la voz que yo sé que este apoyo las va a ayudar”, dijo Samuel García.

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú destacó que las beneficiadas también podrán acceder a talleres de finanzas, emprendimiento, prevención de violencia de género y otros servicios.

¿Cuáles son los requisitos y documentos para registrarse?

El programa “Ayudamos a las Mujeres” se divide en dos categorías: “Jefas de Familia” e “Impulso a Cuidadoras”, cada una con diferentes requisitos.

Requisitos para “Jefas de Familia”:

Tener entre 17 y 64 años

Ser mujer jefa de familia (el principal sostén del hogar)

Tener hijas y/o hijos de hasta 17 años

Residir en Nuevo León

Contar con algún grado de vulnerabilidad o carencia social

Completar el prerregistro y el Cuestionario CHECS

Requisitos para “Impulso a Cuidadoras”:

Ser mujer de 15 años o más

Residir en Nuevo León

Ser la cuidadora principal de al menos uno de los siguientes: una niña o niño en primera infancia o hasta los 14 años, una persona con discapacidad permanente, o una persona adulta mayor (60 años o más)

Vivir en un hogar con ingresos por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI)

Completar el prerregistro y el Cuestionario CHECS

Y para cualquiera de las categorías, son necesarios los siguientes documentos:

CURP validada por la Renapo

Teléfono celular (se validará con un código OTP)

Identificación oficial vigente

Copia de comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, etc.)

Copia de comprobante de estudios

Copia de comprobante de estado civil

Fotografía de tu rostro (se debe tomar al momento de realizar la solicitud)

Si tienen dudas, pueden consultar la página oficial del Gobierno de Nuevo León.

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