Falla eléctrica deja sin agua a 170 colonias de Santa Catarina y García

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Corte de agua en municipios de Nuevo León. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) informó que 170 colonias de Santa Catarina y García, en Nuevo León, se quedaron sin agua este lunes debido a una falla eléctrica. Las autoridades no han informado cuánto tiempo tardarán en restaurar el servicio.

Falla eléctrica provoca corte de agua en los municipios de Santa Catarina y García

Ayer domingo por la noche se presentó una falla eléctrica que afectó el bombeo del Sistema de Pozos Buenos Aires y el llenado de los tanques de almacenamiento en los municipios de Santa Catarina y García.

De acuerdo con AyD, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciaron los trabajos de reparación y durante las últimas horas del día de ayer lograron restablecer parte del suministro, aun así, continúan las afectaciones en más de una centena de colonias.

La falla eléctrica dejó con baja presión o sin agua a 126 colonias de Santa Catarina y 43 de García, por lo que en total suman 170 colonias afectadas.

Personal de la AyD se encuentra revisando los pozos al interior del Parque Ecológico La Huasteca. Hasta el momento no han dado a conocer una hora estimada en la que se restablecerá el servicio, por lo que se recomienda estar al pendiente de los canales oficiales.

Colonias afectadas por falta de agua

Santa Catarina

Foto: Agua y Drenaje de Monterrey

Foto: Agua y Drenaje de Monterrey

Foto: Agua y Drenaje de Monterrey

Foto: Agua y Drenaje de Monterrey

García

Foto: Agua y Drenaje de Monterrey

Foto: Agua y Drenaje de Monterrey

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