Santa Catarina y García amanecen sin agua por segundo día consecutivo: ¿qué está pasando?

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Falta de agua en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

Por segundo día consecutivo amanecieron sin agua algunas colonias de los municipios de Santa Catarina y García, en Nuevo León, debido a una falla eléctrica que afectó el suministro de agua. El personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa trabajando.

Continúan sin agua colonias de Santa Catarina y García, en Nuevo León

Durante la noche del pasado domingo se presentó una falla eléctrica que afectó el bombeo del Sistema de Pozos Buenos Aires y el llenado de los tanques de almacenamiento, dejando sin agua a más de una centena de colonias de García y Santa Catarina.

El reporte más reciente de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) menciona que el personal de la CFE continúa trabajando en la zona para restablecer el servicio eléctrico. El comunicado no menciona una hora aproximada para que regrese el agua.

“Una vez que se restablezca la electricidad, se encenderán equipos, reiniciará el bombeo a los tanques de almacenamiento y posteriormente el suministro de agua a las colonias afectadas”, explicó AyD.

Alrededor de 200 colonias afectadas por la falta de agua en Santa Catarina

Desde que se cortó el suministro de agua, el Gobierno de Santa Catarina salió a las calles con pipas, totes y agua embotellada para ayudar a las personas afectadas, estas acciones se extendieron a lo largo de todo el día y continuarán este martes.

Este martes por la mañana, el alcalde Jesús Nava informó que la cifra de colonias afectadas aumentó y ya suman alrededor de 200. También comentó que se reunirá con el director de AyD para que le informe sobre el status de los trabajos de reparación del sistema de bombeo.

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