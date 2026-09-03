Oso negro entra a casa en San Pedro Garza García y ataca a hombre; intentó ahuyentarlo con una escoba

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Un hombre resultó lesionado tras ser atacado por un oso negro que ingresó hasta la cocina de su casa, en la colonia San Ángel, en San Pedro Garza García, Nuevo León. El animal, que buscaba comida, incluso intentó abrir el refrigerador antes de agredir al vecino.

Oso negro entra a vivienda en Nuevo León

Los hechos ocurrieron este miércoles, cuando el hombre se encontró con el oso negro de gran tamaño dentro de su domicilio. El ejemplar merodeaba por la cocina y aparentemente buscaba alimento, por lo que intentó abrir el refrigerador.

Tras solicitar ayuda a los equipos de emergencia, el hombre trató de ahuyentar al oso utilizando una escoba. Sin embargo, la acción provocó que el animal se alterara y terminara lanzándole un zarpazo.

El vecino logró retroceder rápidamente y evitar que el ataque tuviera consecuencias mayores. Posteriormente, las autoridades arribaron al domicilio y consiguieron retirar al oso de la vivienda.

Hombre queda herido tras ataque de oso

El afectado presentó dos heridas en el hombro y brazo izquierdo. La más grave fue una cortada de aproximadamente 5 centímetros; sin embargo, ninguna de las lesiones puso en riesgo su vida.

Los avistamientos de osos negros en Nuevo León son frecuentes, especialmente en zonas cercanas a áreas montañosas y habitacionales. No obstante, las autoridades han señalado que los ataques a personas no son comunes.

¿Qué hacer si aparece un oso negro?

Ante la presencia de estos animales, las autoridades han exhortado a la población a no alimentarlos ni dejar basura o restos de comida a su alcance, debido a que esto puede provocar que los osos se acerquen cada vez más a las viviendas en busca de alimento.

Además, se recomienda no intentar ahuyentar o enfrentar al animal, como ocurrió en este caso, y solicitar el apoyo de las autoridades.

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