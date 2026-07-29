Bardas para ocultar la pobreza en Monterrey; apuntan a la Red Estatal de Autopistas

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La polémica por las bardas, lonas y mallas colocadas para ocultar viviendas humildes y tejabanes en la vía rápida al Aeropuerto de Monterrey suma nuevos cuestionamientos.

Vecinos afectados y la presencia de trabajadores en la zona señalan que la Red Estatal de Autopistas habría participado en los trabajos realizados sobre el Boulevard Miguel de la Madrid.

Acusan daños en viviendas y enseres

En la colonia San Rafael, en Guadalupe, habitantes aseguran que la construcción de un muro de concreto causó problemas e inundaciones al modificar el paso natural del agua durante las lluvias.



Uno de los afectados denunció daños en electrodomésticos y muebles de su vivienda.

“Como teníamos la barda aquí y llovía bien fuerte se metió el agua, e hizo estragos aquí, por eso está la REA con mi señora arreglando; porque pues oye se dañó un colchón, una lavadora, refrigeradores, porque no dejaron suficiente área hidráulica para desfogar aquí, falta de un estudio de cómo se viene el agua cuando llueve”, José, vecino afectado colonia San Rafael.

El afectado asegura que al pedir apoyo al municipio le informaron que la obra correspondía a la Red Estatal de Autopistas. Incluso, representantes de la dependencia acudieron a su domicilio y se comprometieron a realizar adecuaciones pluviales y reponer parte de los daños.

Foto: Missael Dávila

Sin claridad sobre quién ejecutó la obra

Sin embargo, hasta ahora el Gobierno estatal no ha informado qué dependencia ejecutó formalmente la obra, cuánto costó ni bajo qué contrato fue realizada.



En Monterrey, otro habitante de la colonia Caracol denunció incumplimientos relacionados con el mismo proyecto.



Según relata, autoridades solicitaron autorización para instalar sujetadores de lonas en su propiedad y prometieron colocar bolardos para prevenir accidentes, compromiso que, asegura, no se cumplió.

“Pues estos que ya no me contestan, ya no sé ni qué pensar si nomás fue una llamada de petate por lo del mundial, pero ya no me contestan, no, ya los voy a poner yo por mi cuenta”, Alex, vecino afectado colonia Caracol.

A pocos días de los eventos relacionados con el Mundial 2026, en diversos tramos de la vía al aeropuerto aún se observan materiales abandonados, lonas dañadas y rastros de vandalismo.



Lo que sí se alcanzó a concluirse en algunos puntos, fue la pintura color naranja de las bardas, tono relacionado con Movimiento Ciudadano, hecho que mantiene vivo el debate sobre el uso y finalidad de estas intervenciones.

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