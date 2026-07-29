Tarjeta Arráncate por Nuevo León: cómo tramitarla y qué beneficios obtienes por visitar el estado

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Invitan a obtener beneficios para turistas locales. Foto: Gobierno de Nuevo León

La tarjeta Arráncate por Nuevo León ofrece diversos beneficios en estas vacaciones de verano, para que los regiomontanos se conviertan en turistas de su propio estado. A continuación te decimos cuáles son los requisitos para obtenerla, beneficios y más.

¿Cómo obtener la tarjeta Arráncate por Nuevo León?

Los interesados en adquirir la tarjeta Arráncate por Nuevo León pueden mandar un mensaje de WhatsApp al número 8121517486 para tenerla de manera digital en el teléfono; o si lo prefieren, pueden acudir a las sedes de las brigadas para obtener la versión física.

Sin importar el formato, digital o física, ambas versiones ofrecen los mismos beneficios. La tarjeta es completamente gratuita y el único requisito es ser mayor de 18 años.

¿Cuáles son los beneficios de la tarjeta Arráncate por Nuevo León?

Con la tarjeta Arráncate por Nuevo León obtendrás descuentos en diversos destinos, atracciones y restaurantes, incluyendo parques estatales como La Estanzuela, Cola de Caballo, El Cuchillo, las Grutas de García, las Grutas de Bustamante, El Salto.

También se pueden obtener boletos a precio reducido en eventos deportivos como los juegos de los Sultanes de Monterrey y de Fuerza Regia, equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

El Gobierno de Nuevo León informa que hasta el momento suman más de 70 negocios participantes y se hace la invitación a que se sumen más. En la página web oficial del programa se puede consultar la lista con los lugares participantes y los descuentos que ofrecen.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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