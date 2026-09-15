Qué era: extraña luz verde aparece en el cielo de Monterrey

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Extrañas luz apareció en el cielo. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Ayer por la noche apareció una extraña luz de color verde sobre el cielo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Habitantes de la ciudad tomaron imágenes de este extraño fenómeno y compartieron el material en redes sociales; hasta el momento no hay una explicación a este suceso.

Múltiples reportes de un avistamiento extraño sobre el cielo nocturno de #Monterrey. Un haz luminoso que permaneció flotando por varios minutos con tonalidades desde azul hasta verde para después desaparecer.



Ninguna autoridad emitió algún reporte al respecto. pic.twitter.com/IK1kwq9ULg — Nelson Valdez (@nelvaldez) September 15, 2026

Extraña luz aparece en el cielo de Monterrey

En las imágenes que circulan en redes sociales se ve un objeto similar a un cometa sobrevolando el cielo de la ciudad de Monterrey. En la mayoría de las imágenes se muestra a la misteriosa luz de un tono verde, pero hay videos que muestran como cambia de color.

La noche de este luces fueron captadas algunas luces sobre el cielo regiomontano. pic.twitter.com/4VvdKC5Nej — Juan (@DeTodoUnPoco677) September 15, 2026

Usuarios de redes sociales mencionan que la luz fue vista en la zona sur de Monterrey, aunque también hay reportes de municipios cercanos como Apodaca y Guadalupe.

¿Qué era la luz que se vio en el cielo de Monterrey?

Hasta el momento no hay una explicación sobre el origen de la misteriosa luz que fue vista en el cielo de Monterrey. Algunas versiones mencionan que podría ser un objeto volador como un dron o basura, como la que dejan los lanzamientos espaciales

También mencionan que se trataría de un rayo láser, como el que se encuentra en el Faro del Comercio.

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