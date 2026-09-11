Alistan operativo de seguridad por el Clásico Regio este fin de semana

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Tigres y Rayados se enfrentarán este fin de semana. Foto: Cuartoscuro

Ante la edición 143 del Clásico Regio entre los Rayados del Monterrey y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Protección Civil del Estado y municipios metropolitanos desplegarán un operativo preventivo y de atención a emergencias en las inmediaciones del Estadio BBVA.

Para las labores de rescate, atención médica y monitoreo de riesgos, Protección Civil estatal aportará una fuerza de tarea de 90 elementos, 6 ambulancias, 4 máquinas de bomberos, 22 unidades operativas y un puesto de mando móvil.

Alistan operativo por el Clásico Regio este fin de semana

En estas acciones coordinadas participan los cuerpos de bomberos y unidades de Protección Civil de 18 municipios de la entidad, así como el Centro Regulador de Urgencias Médicas y la Cruz Roja.

A la labor de los cuerpos de auxilio se suma el despliegue general de seguridad pública, que alcanzará un blindaje con más de mil 200 elementos de los tres niveles de gobierno —incluyendo a Fuerza Civil y la Guardia Nacional—, además del uso de tecnologías preventivas como patrullajes de drones y binomios robóticos K9.

El director de Protección Civil Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, exhortó a los aficionados acudir con anticipación, mantenerse bien hidratados ante las condiciones cálidas que se prevén para la jornada y priorizar un ambiente pacífico en familia.

“También muy importante recuerden ya en las afueras o cuando salgamos del estadio, si ingerimos bebidas alcohólicas, eviten manejar para evitar cualquier tipo de incidencia”, dijo.

Antecedentes de violencia en el Clásico Regio

El blindaje de seguridad responde a los antecedentes de violencia que han manchado la fiesta futbolera en la ciudad.

El hecho más grave registrado en años recientes ocurrió en septiembre de 2018 previo al Clásico Regio 117, cuando un enfrentamiento entre porras sobre la avenida Aztlán dejó a un aficionado gravemente herido tras ser agredido por un grupo de aficionados.

Asimismo, en el Gigante de Acero se han presentado brotes de riñas e invasión de cancha al término de partidos eliminatorios, lo que ha llevado a las autoridades a endurecer las restricciones para las barras organizadas y aumentar la presencia policial dentro y fuera del inmueble.

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