Horario especial y entrada gratuita al Metro de Monterrey por Fiestas Patrias

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Horario especial por Fiestas Patrias. Foto: Gobierno de Nuevo León

El Metro de Monterrey tendrá horario especial debido a la Macro Fiesta Mexicana que se realizará el día de mañana en la Macroplaza; además, el servicio será gratuito los días 15 y 16 de septiembre.

Horario especial del Metrorrey por las Fiestas Patrias

Mañana 15 de septiembre se realizará la Macro Fiesta Mexicana para festejar el Grito de Independencia en la ciudad de Monterrey. Debido a esta festividad, habrá horario especial en el Metro de Monterrey, además de que no se cobrará por el servicio durante cierto horario.

Los horarios de servicio durante las Fiestas Patrias son los siguientes:

15 de septiembre: de 14:00 a 02:00 horas

16 de septiembre: de 08:00 a 14:00 horas

¿Quiénes se presentarán en la Macro Fiesta Mexicana en Monterrey?

Los artistas que se presentarán este año en la Macro Fiesta Mexicana son Palomazo Norteño, que será el acto principal; este grupo junta en un mismo escenario el talento de Rosendo Cantú, Raúl Hernández, Eliseo Robles y Lalo Mora.

La fiesta en la Macroplaza incluye Volver a la Cumbia, Norteñazo y el Grupo Folklórico Fandangos de México.

El Gobierno del estado también invita a todas las familias a disfrutar del Gran Desfile Cívico-Militar de Independencia, que se llevará a cabo el martes 16 de septiembre, en la Explanada de los Héroes de la Macroplaza.

Las actividades en la Macroplaza se realizarán el 15 de septiembre a partir de las 18:00 horas y el acceso será totalmente gratuito.

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