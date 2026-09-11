¿Quién es Vanelly Zavala? la señalan por fingir su muerte para presuntamente quedarse con tanda de un mdp

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Acusan que fingió su muerte para escapar con el dinero. Foto: Cuartoscuro

En Nuevo León se viralizó el caso de Vanelly Zavala, una organizadora de tandas señalada de fingir su muerte para presuntamente escapar con el dinero. De acuerdo con la versión de medios locales, el fraude asciende a casi un millón de pesos.

Acusan a Vanelly Zavala de fingir su muerte para escapar con dinero de la tanda

Reportes mencionan que Vanelly Zavala manejaba una tanda en el municipio de Juárez, Nuevo León, y después de recibir el depósito de varias clientas dejó de responder los mensajes que le mandaban, esto generó inquietud sobre el dinero de las personas afectadas.

Días después comenzó a circular en redes sociales una esquela anunciando el fallecimiento de Vanelly. En lugar de sentir pena por su partida, muchas de sus clientas se molestaron, acusándola de fingir su murte para escapar con el dinero; versiones mencionan que la cifra es cercana al millón de pesos.

Capilla publicó que no sería velada

Las afectadas denunciaron a la presunta estafadora en grupos de Facebook y el caso rápidamente se viralizó, incluso la capilla donde supuestamente la iban a velar publicó un comunicado para informar que en sus instalaciones no se iba realizar ningún tipo de ceremonia relacionada con ella.

“La persona mencionada en la imagen identificada como Vanelly Zavala por lo que actualmente no mantiene ninguna relación laboral, comercial ni de representación con Capillas Funerarias La Fé. De igual manera, nos deslindamos de cualquier acto, hecho, gestión, acuerdo, compromiso o situación que pudiera realizarse o atribuirse a dicha persona en nombre de nuestra empresa”, publicó la capilla.

Vanelly Zavala responde a las acusaciones; niega que fingió su muerte

Vanelly, la mujer señalada de cometer un fraude millonario en Nuevo León, acudió a sus redes sociales para responder a las acusaciones en su contra. En un mensaje publicado en Facebook mencionó que ella nunca fingió su muerte y fueron sus clientas quienes crearon las esquelas que circulan en internet.

En otra publicación dijo que ya se comunicó con varias de sus clientas para entregarles el dinero y espera contactar al resto próximamente. ”Gracias a todas las que han esperado y aunque muchas me hayan tirado c*gda ya pidieron disculpas y hasta me ayudaron a checar grupos y acomodar un poco las entregas”.

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