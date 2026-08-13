Incautan en AICM más de 2 millones de cigarrillos provenientes de Tailandia

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El embarque estaba compuesto por 138 cajas. Foto: SEMAR

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un cargamento de 2 millones 208 mil cigarrillos presuntamente apócrifos, procedente de Bangkok, Tailandia.

El embarque estaba compuesto por 138 cajas, con un peso aproximado de 2 mil 832 kilogramos, y fue detectado mediante los mecanismos de control, inspección, vigilancia y análisis de riesgo implementados en las operaciones de comercio exterior.

En un operativo conjunto en el @AICM_mx, personal de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, aseguró más de 2 millones de cigarrillos apócrifos procedentes de Tailandia.



El cargamento, con un peso aproximado de 2.8 toneladas, fue identificado mediante labores de… pic.twitter.com/Tc1QRWsyC1 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 13, 2026

¿Cómo detectaron los cigarrillos apócrifos en el AICM?

La identificación del cargamento se realizó como parte de las acciones de inteligencia aduanera y análisis de riesgo que llevan a cabo las autoridades para detectar posibles irregularidades en mercancías provenientes del extranjero.

De acuerdo con la información oficial, personal especializado realizó procesos de revisión documental y operativa, mediante los cuales se identificó la operación que requería una inspección especializada.

El embarque procedía de Bangkok, Tailandia, y al ser revisado se localizaron los 2 millones 208 mil cigarrillos señalados como presuntamente apócrifos.

La ANAM explicó que este tipo de revisiones forman parte de los esquemas institucionales de gestión de riesgo y vigilancia aduanera implementados para detectar inconsistencias documentales y dar seguimiento a operaciones consideradas de atención especializada.

¿Cuántos cigarrillos aseguraron en la aduana del AICM?

El cargamento asegurado estaba integrado por:

2 millones 208 mil cigarrillos presuntamente apócrifos.

presuntamente apócrifos. 138 cajas .

. 2 mil 832 kilogramos de peso aproximado.

de peso aproximado. Procedencia: Bangkok, Tailandia.

Bangkok, Tailandia. Lugar de detección: Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Las autoridades mantienen el embarque bajo resguardo mientras continúan las actuaciones legales correspondientes.

ANAM y Marina realizan operativo de revisión aduanera

La detección fue resultado del trabajo coordinado entre la ANAM y la Semar, instituciones que participan en las labores de control y vigilancia de las operaciones de comercio exterior.

Las autoridades señalaron que estos mecanismos buscan fortalecer la capacidad para identificar mercancías que presenten posibles irregularidades antes de que continúen su tránsito dentro del país, hasta el momento, la información oficial identifica los cigarrillos como presuntamente apócrifos, por lo que su situación jurídica deberá establecerse conforme avancen las investigaciones y procedimientos correspondientes.

La ANAM, la Semar y la SSPC señalaron que continuarán con las acciones de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y modernización de los procesos de inspección, con el objetivo de detectar posibles conductas ilícitas relacionadas con las operaciones de comercio exterior.

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