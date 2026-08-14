Rector de la UNAM promete revisar casos de aspirantes inconformes; habrá respuesta antes de resultados

GENERANDO AUDIO...

Rector de la UNAM promete revisar casos de inconformes. Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que atenderá y revisará todos los casos de aspirantes que han manifestado inconformidades durante el proceso de admisión 2026, informó el rector Leonardo Lomelí.

El pronunciamiento ocurre mientras la institución continúa en Oaxaca con la aplicación de los exámenes de control, implementados tras detectar irregularidades en el examen de selección en línea.

UNAM promete respuesta a cada aspirante

Durante un mensaje sobre el proceso de admisión, el rector señaló que cada caso será analizado de manera individual y recibirá una respuesta antes de la publicación de resultados.

“Todos los casos se van a atender en tiempo y forma. La Universidad da respuesta personal a cada uno de estos casos. Cada uno de estos casos será analizado, su situación, la información que se tenga, y se resolverá antes de la publicación de los resultados”. Leonardo Lomelí, rector de la UNAM

En los últimos días, algunos jóvenes han solicitado una revisión de su caso al considerar que cumplieron con los requisitos para participar en las evaluaciones de control.

Buscan dar certeza al proceso de admisión

Leonardo Lomelí explicó que las pruebas de control tienen como objetivo brindar certidumbre sobre el proceso de selección y garantizar que los lugares sean ocupados por quienes acrediten los conocimientos requeridos.

El rector indicó que estas evaluaciones buscan dar confianza tanto a los aspirantes y sus familias como a la sociedad en general respecto a los mecanismos de ingreso a la máxima casa de estudios.

“Es muy importante para dar certidumbre no solamente a ellos y a sus familias, sino a la nación de que ingresarán aquellos que cuentan con el conocimiento para poder en su momento llevar a cabo ese examen y entrarán aquellos que han realizado un esfuerzo”. Leonardo Lomelí, rector de la UNAM

Prevén cambios en futuros procesos de ingreso

Lomelí también adelantó que la UNAM trabaja en medidas para fortalecer y mejorar los próximos procesos de admisión.

Según explicó, la institución busca implementar mecanismos que permitan prevenir irregularidades y fortalecer el acceso a la educación superior.

“Estamos dando un paso adelante, para que un futuro, podamos prevenir y fomentar el acceso a la universidad”. Leonardo Lomelí, rector de la UNAM.

Los exámenes de control continuarán aplicándose en distintas sedes del país y concluirán el próximo 19 de agosto en la Ciudad de México, previo a la publicación de los resultados finales del proceso de admisión.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.