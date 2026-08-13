“Si no hay solución, aquí será el plantón”: CNTE advierte movilizaciones si no se cumplen acuerdos con Sheinbaum

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Tras reunión con Sheinbaum, CNTE espera resultados. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Sección 22 de la CNTE advirtió que podría volver a movilizarse si el Gobierno federal y el Gobierno de Oaxaca no cumplen los acuerdos que fueron revisados este miércoles durante una mesa de trabajo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Al término de la reunión, la secretaria general del magisterio oaxaqueño, Yenny Pérez, aseguró que el encuentro se realizó para exigir el cumplimiento de compromisos que ya habían sido acordados previamente y que, según la organización, continúan pendientes.

Magisterio reclama operativo policiaco

La dirigente también expresó su inconformidad por el despliegue policiaco que encontró la movilización de maestros en las inmediaciones de Palacio Nacional.

Afirmó que la Sección 22 acudió para acompañar la mesa de negociación y no para confrontarse con las autoridades.

“Somos trabajadores de la educación, venimos de las escuelas y no se requiere precisamente una movilización de esa magnitud de parte del cuerpo policiaco”, señaló.

Jubilación, ISSSTE y reforma educativa, entre los temas centrales

Durante el encuentro, la CNTE volvió a poner sobre la mesa sus demandas históricas, entre ellas la jubilación digna, la abrogación de la Ley del ISSSTE y de la reforma educativa.

Yenny Pérez insistió en que la organización seguirá impulsando que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retome una mesa nacional de diálogo con el Gobierno federal.

“La jubilación no puede verse como un privilegio, sino como un derecho”, afirmó.

Revisan pagos, energía eléctrica y contratación de personal

La dirigencia explicó que también se discutieron temas pendientes para Oaxaca, entre ellos pagos relacionados con uniformes escolares, recategorizaciones, ascensos, horas adicionales para docentes y procesos de contratación de personal educativo.

Uno de los reclamos presentados fue el retraso en la entrega de recursos para uniformes escolares correspondientes al ciclo 2024-2025, además de apoyos pendientes para el ciclo 2025-2026.

También se expuso la situación de escuelas que carecen de energía eléctrica o enfrentan adeudos para acceder al servicio.

Según la Sección 22, la presidenta se comprometió a revisar una ruta de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad para atender estos casos.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que se dará seguimiento a temas como recategorizaciones, nuevas plazas y horas adicionales que entrarían en vigor con el inicio del próximo ciclo escolar. También anunció que a principios de septiembre habrá una nueva reunión con la Secretaría de Gobernación para revisar avances.

“Si no cumplen, nos vamos a movilizar”

La dirigente magisterial dejó claro que la posibilidad de nuevas protestas dependerá del cumplimiento de los acuerdos revisados en la mesa.

“Si nos movilizamos para sacar esta mesa, también tendremos que movilizarnos para que dé cumplimiento“, advirtió.

Pérez explicó que no se firmó una nueva minuta, ya que la reunión se centró en revisar compromisos previamente establecidos y pendientes de ejecución.

La Sección 22 analizará los resultados del encuentro en una próxima asamblea estatal, donde definirá las acciones a seguir.

“Si no hay solución, aquí será el plantón”, concluyó.

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