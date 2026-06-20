Tormenta en Nuevo León derriba anuncio panorámico y mata a una mujer

GENERANDO AUDIO...

Foto: Missael Dávila/ Uno TV

Una intensa tormenta en Nuevo León sorprendió este viernes a la zona metropolitana de Monterrey, donde los fuertes vientos derribaron un anuncio panorámico que cayó sobre una mujer y le provocó la muerte en el municipio de San Nicolás.

El accidente ocurrió sobre la avenida Universidad, a la altura de la estación Anáhuac del Metro. Elementos de Fuerza Civil acudieron al sitio y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La tormenta también provocó apagones, inundaciones, caída de árboles y afectaciones viales en distintos puntos de la zona metropolitana.

Tormenta en Nuevo León causa daños y apagones

Horas antes de la tormenta, Nuevo León registró temperaturas extremas de hasta 43 grados centígrados, con una sensación térmica cercana a los 50 grados.

Sin embargo, durante la tarde se presentó una tormenta eléctrica acompañada de fuertes ráfagas de viento y caída de granizo, lo que generó múltiples reportes de emergencia.

Entre las afectaciones se encuentran automovilistas varados, vialidades cerradas por inundaciones y cortes de energía eléctrica en diversos municipios del área metropolitana de Monterrey.

Protección Civil había alertado por lluvias y granizo

La Protección Civil de Nuevo León informó previamente sobre la llegada de un sistema frontal al norte del país, el cual favorecería lluvias intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Tras el inicio de la tormenta también se reportó la suspensión de actividades del Fan Fest, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas y pidieron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales.

Pronostican más lluvias para los próximos días

De acuerdo con los reportes meteorológicos, las precipitaciones podrían continuar durante los próximos días en Nuevo León.

Los pronósticos señalan una probabilidad de lluvia de hasta 70%, por lo que autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles inundaciones, fuertes vientos y caída de objetos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.