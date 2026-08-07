VIDEO: sujeto empuja a adulto mayor y provoca su muerte al ser arrollado por un tráiler en Monterrey

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Sujeto empuja a adulto mayor y provoca su muerte. Foto: Getty Images/Cuartoscuro

Un adulto mayor murió en Monterrey, Nuevo León, luego de ser empujado por un hombre mientras caminaba por la banqueta, lo que provocó que cayera sobre la carpeta asfáltica y fuera arrollado por un tráiler.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves sobre la avenida Ruiz Cortines, metros antes del cruce con la avenida Conchello, donde cámaras de seguridad captaron el momento previo al atropellamiento.

Aunque inicialmente se reportó que la víctima habría intentado cruzar la avenida, las imágenes de vigilancia muestran una secuencia diferente y ahora las autoridades investigan la posible responsabilidad de un tercero.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

¿Cómo ocurrió el atropellamiento del adulto mayor?

En las imágenes se observa al hombre, de aproximadamente 60 años, caminar por la banqueta, mientras un joven que llevaba una mochila avanzaba en sentido contrario.

Cuando ambos peatones se encontraron, el joven aparentemente realizó un fuerte contacto con el hombro izquierdo contra el adulto mayor. El impacto habría provocado que el hombre perdiera el equilibrio y cayera hacia la calle, justo cuando circulaba un tráiler de doble remolque.

El operador de la unidad aparentemente no alcanzó a percatarse de la presencia del hombre sobre el pavimento, por lo que terminó arrollándolo. El adulto mayor sufrió lesiones de gravedad y murió en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente su identidad.

Joven habría intentado auxiliar al adulto mayor

Las mismas imágenes muestran que, después del atropellamiento, el joven que habría tenido el primer contacto con la víctima regresó para intentar auxiliarla.

En el video aparentemente se observa cómo toma al adulto mayor de la mano e intenta retirarlo de la zona de riesgo; sin embargo, no logró ponerlo a salvo y posteriormente se retiró del lugar.

Esta secuencia será analizada por las autoridades como parte de la investigación para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento y la posible responsabilidad del individuo.

Autoridades investigan al presunto responsable

Tras el hecho, al sitio acudieron elementos de Tránsito y Policía de Monterrey, así como personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Los especialistas realizaron las diligencias correspondientes y recabaron evidencia, entre ella las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el momento previo al atropellamiento. Las autoridades buscan ahora el paradero del presunto responsable, descrito como un hombre de aproximadamente 30 años.

Chofer del tráiler permanece bajo custodia

Mientras se realizan las investigaciones, el conductor del tráiler permanece bajo custodia de las autoridades. Hasta el momento, las imágenes apuntan a que el adulto mayor cayó a la vialidad después del contacto con el otro peatón y posteriormente fue arrollado por la unidad pesada.

La Fiscalía deberá determinar, con base en los videos, testimonios y demás pruebas recabadas, qué responsabilidad corresponde a cada una de las personas involucradas.

El caso ha generado indignación debido a que el video permite observar los momentos previos al fallecimiento del adulto mayor y la participación de un tercero que ahora es buscado por las autoridades.

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