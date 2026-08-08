Fuerte video: Cae sujeto que empujó a abuelito y fue arrollado por tráiler

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Héctor Iván “N” es detenido por empujar a adulto mayor Foto: Especial

La policía de Monterrey detuvo a Héctor ‘N’, que es investigado tras empujar a un hombre de la tercera edad y provocar que este cayera justo debajo de un tráiler que terminó arrollándolo y quitándole la vida. El detenido de 35 años de edad fue localizado por las autoridades durante la madrugada de este sábado, en la zona de Barrio Antiguo.

¿Qué ocurrió en la avenida Ruiz Cortines?

El accidente ocurrió la tarde del jueves 6 de julio, en cruce de la avenida Ruiz Cortines y Conchello, donde sin razón aparente, habría provocado la caída y posterior muerte a un hombre de unos 65 años de edad, que pasaba por ahí y que murió en el lugar.

Héctor Iván “N” fue detenido por policías de @seguridadmtymx tras

presuntamente participar en un hecho vial que terminó con una persona sin vida



La víctima habría sido proyectada de manera intencional al paso de un tráiler



La @FiscaliaNL investiga el caso@MtyFollow pic.twitter.com/kD8Niebgy2 — Judith Medrano (@JudithMedrano) August 8, 2026

Según las investigaciones, el adulto mayor habría sido proyectado hacia la avenida después de que Héctor Iván “N” presuntamente lo empujara de manera intencional. Posteriormente, la víctima fue atropellada por un tráiler.

La Fiscalía inició las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad del ahora detenido.

Detienen a Héctor Iván “N” en Monterrey

El hombre, de 35 años, fue detenido durante la madrugada de este sábado por oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey.

Fue a través de las cámaras del C4 que se pudo identificar y dar con el presunto responsable, luego de revisar cómo se retiraba del lugar y comenzó a deambular por diferentes calles de la ciudad.

La captura ocurrió alrededor de las 03:55 horas, cuando los policías realizaban labores de prevención y vigilancia en calles del Centro de Monterrey.

Los agentes ubicaron al sospechoso en el cruce de Diego de Montemayor y Juan Ignacio Ramón, en la zona del Barrio Antiguo, debido a que coincidía con las características y vestimenta de la persona buscada.

Tras su detención, Héctor Iván “N” fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, mientras detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) continúan con las diligencias para documentar su presunta participación en la muerte del adulto mayor.

También lo investigan por presunto narcomenudeo

Al momento de su detención, el hombre tenía en su poder dosis de un vegetal verde seco con características compatibles con marihuana.

Por este hecho, también quedó a disposición del Ministerio Público especializado en narcomenudeo, que determinará su situación jurídica conforme al procedimiento correspondiente.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer la muerte del adulto mayor y determinar la responsabilidad que pudiera tener el detenido en estos hechos.

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