Madre de Dafne encabeza protesta en Monterrey; exige justicia y revisión de colegios militarizados

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Madre de Dafne exige justicia y revisión de colegios militarizados. Foto: Missael D

La madre de Dafne Quintos, la adolescente que murió durante un campamento de una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas, encabezó este jueves una manifestación en Monterrey, Nuevo León, para exigir justicia por el caso y solicitar una revisión de la operación de los colegios militarizados en México.

La protesta se realizó de manera pacífica en la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno, donde familiares, amigos y activistas se sumaron para pedir el esclarecimiento de los hechos y que los responsables sean llevados ante la justicia.

Exigen que todos los responsables sean investigados

Durante la movilización, Alejandra Quintos, madre de la menor, afirmó que aún faltan personas por ser investigadas dentro del caso.

“Son ocho, me faltan cuatro personas, voy por todos”, expresó al referirse a quienes, según señaló, habrían tenido participación en los hechos.

La madre de Dafne indicó que entre los presuntos responsables también habría una enfermera y menores de edad.

Autopsia señala muerte por sumersión

De acuerdo con la información proporcionada por la familia, la autopsia estableció que Dafne falleció por sumersión.

Alejandra Quintos sostiene que su hija fue víctima de una novatada, en la que presuntamente fue obligada a introducir la cabeza en un sanitario, situación que, asegura, derivó en su fallecimiento.

Pide revisar la operación de los colegios militarizados

La madre de la adolescente señaló que el caso debe servir para revisar el funcionamiento de las instituciones que operan bajo modelos de disciplina militarizada.

Afirmó que, en su opinión, existen prácticas que deben investigarse para garantizar la seguridad de los estudiantes y evitar posibles abusos dentro de este tipo de planteles.

También explicó que decidió participar en la movilización realizada en Monterrey para mantener visible el caso a nivel nacional.

“En todos los estados he recibido apoyo y no es cuestión de un solo estado, no es algo en particular en Monterrey”, declaró.

Lanza críticas contra autoridades educativas

Durante la protesta, Alejandra Quintos cuestionó la actuación de autoridades educativas y afirmó que, desde su perspectiva, el caso de su hija no fue atendido con la rapidez necesaria.

Asimismo, expresó señalamientos sobre presuntos intereses políticos relacionados con la permanencia de algunos modelos de educación militarizada y pidió que las investigaciones continúen hasta esclarecer completamente los hechos.

Mientras tanto, el caso de Dafne Quintos continúa bajo investigación y se mantiene como uno de los principales antecedentes que motivaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a revisar la operación de las escuelas con esquemas militarizados en el país.

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