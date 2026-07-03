México vs Inglaterra: Nuevo León habilitará más espacios para ver el partido

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Festejos por la victoria de la Selección. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Nuevo León informó que se habilitarán nuevos puntos en Monterrey donde transmitirán gratuitamente el partido de México vs Inglaterra por el pase a los cuartos de final del Mundial. Esta medida busca que la gente no se amontone en un solo lugar.

Habilitan nuevos espacios en Monterrey donde transmitirán el México vs Inglaterra

Luego de que el pasado martes, día en que la Selección Mexicana venciera a su similar de Ecuador, se registrara un portazo en el Parque Fundidora, sede del Fan Fest en Monterrey, y los policías utilizaran gas lacrimógeno al verse superados, el Gobierno de Nuevo León anunció nuevos puntos donde se transmitirá el próximo partido del “Tri”.

A través de un comunicado se dio a conocer que este domingo los aficionados también podrán ver gratuitamente el partido México vs Inglaterra en la explanada del Museo de Historia, en el LAB Nuevo León y en la Plaza Gastronómica.

Estos puntos se suman a otros sitios ya instalados como el Parque de Agua, el Fan Fest del Parque Fundidora, la Macroplaza y los Regio Fest ubicados en el Parque España y el Palacio Municipal de Monterrey.

También se analiza la opción de que el juego se transmita en algunos estadios o en plazas de otros municipios, aunque hasta el momento no hay nada concreto. Habrá que estar al pendiente de las cuentas oficiales para conocer más detalles

Medidas especiales en el Fan Fest del Parque Fundidora durante le juego entre México e Inglaterra

A los aficionados que tengan pensado ir al Parque Fundidora para ver el encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra se les informa que ese mismo día se espera una alta afluencia de personas, por lo que el acceso cerrará a las 15:30 horas; después de esa hora ya no se permitirá la entrada. El perímetro de la zona será resguardado por elementos de la Guardia Nacional y Fuerza Civil.

Por otra parte, el concierto de los Payasonicos que estaba programado para el domingo 5 de julio, será reprogramado para el próximo 12 de julio, para que las familias y los niños disfruten del show en un ambiente seguro y tranquilo.

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