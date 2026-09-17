Tras desfile de Independencia, Monterrey recoge más de 30 toneladas de basura

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Recolección de basura tras desfile de Independencia. Foto: Uno TV

Más de 30 toneladas de basura fueron recolectadas en el primer cuadro de Monterrey por personal de Servicios Públicos al término del desfile conmemorativo por la Independencia de México, como parte de un operativo especial en el que participaron poco más de 80 elementos.

Operativo de limpieza en el Centro de Monterrey

A través de la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey, encabezada por Hugo Salinas, la Zona Centro de la dependencia coordinó desde temprana hora las acciones para mantener limpio y en orden el primer cuadro de la ciudad.

El personal se ubicó detrás del contingente que participó en el desfile y en los alrededores de la zona, con el objetivo de retirar los residuos prácticamente al paso de los asistentes.

Para reforzar las labores también fueron desplegadas barredoras y maquinaria ligera, utilizadas para apoyar en el traslado de los desechos generados durante el evento.

Piden evitar tirar basura

Hugo Salinas hizo un llamado a la población para utilizar los botes de basura instalados en los alrededores del Centro de Monterrey y evitar arrojar residuos en la vía pública, especialmente durante la temporada de lluvias.

El funcionario destacó que el personal de Servicios Públicos trabaja durante distintos horarios y días festivos para mantener en buenas condiciones los espacios de la ciudad.

“Nuestro personal trabaja de día, de noche, días festivos para beneficio de la ciudad de Monterrey, el centro es prioridad del alcalde Adrián de la Garza y nos esforzamos para que siempre esté limpio”, aseguró Hugo Salinas.

Monterrey mantiene limpieza tras eventos masivos

El operativo permitió retirar más de 30 toneladas de basura generadas en el primer cuadro de la ciudad tras los festejos patrios.

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