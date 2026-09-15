Samuel García cancela el Pase Turístico en Nuevo León tras rechazo generalizado

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Se cancela Pase Turístico. Foto: Missael Dávila

Luego de la ola de rechazo por parte de alcaldes, empresarios, legisladores y autoridades de estados vecinos, el gobernador Samuel García Sepúlveda dio marcha atrás y anunció la cancelación definitiva de la implementación del Pase Turístico en la entidad.

La medida, que estaba contemplada para entrar en vigor el próximo 21 de octubre, pretendía exigir un permiso especial para la circulación de automóviles con placas foráneas en el estado, con el fin de reforzar la seguridad.

Cancelan Pase Turístico en Nuevo León

Durante la rueda de prensa Nuevo León Informa, el mandatario estatal confirmó que instruyó la derogación de los lineamientos emitidos a inicios de mes, por lo que ya se notificó a Fuerza Civil y al Instituto de Movilidad para que no realicen operativos ni apliquen sanciones por este motivo, argumentando que la seguridad no debe dar pie a actos de extorsión o afectaciones al libre tránsito.

En su lugar, el Gobierno del Estado promoverá a través del Instituto de Control Vehicular un programa de facilidades e incentivos para apoyar la regularización de quienes residen en la entidad con matrículas de otros estados.

¿Por qué fue polémico el Pase Turístico en Nuevo Léon?

La normativa fue aprobada por el Congreso local en abril pasado mediante reformas a la Ley de Movilidad. Sin embargo, su anuncio generó descontento por violar el derecho al libre tránsito, sumando la oposición de alcaldes metropolitanos como Monterrey, Escobedo, San Nicolás y García, quienes advirtieron que sus corporaciones no aplicarían el control ni sancionarían a los automovilistas.

El rechazo también escaló a nivel regional y legislativo, contando con la protesta de gobernadores y autoridades de Coahuila y Tamaulipas, así como de diputados locales e integrantes de la iniciativa privada.

Ante la presión política y social, bancadas del Congreso estatal y el propio Ejecutivo terminaron por desacreditar la efectividad de la medida, concluyendo en su definitiva anulación.

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