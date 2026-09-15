Abaten a 7 civiles armados en General Treviño, Nuevo León, y cancelan festejos patrios

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Abaten a 7 en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un enfrentamiento entre elementos de Fuerza Civil y civiles armados dejó siete presuntos criminales abatidos y dos detenidos en el municipio de General Treviño, Nuevo León, informó el Gobierno estatal.

Atacan a elementos de Fuerza Civil

De acuerdo con el comunicado, el hecho ocurrió durante patrullajes estratégicos realizados por elementos de Fuerza Civil en coordinación con personal de la Defensa. Las autoridades localizaron un grupo de vehículos con civiles armados, quienes, al verse sorprendidos, habrían agredido a los elementos.

Fuerza Civil señaló que sus elementos repelieron la agresión. Como resultado, además de los siete abatidos y dos detenidos, fueron aseguradas siete armas de fuego, diversos cartuchos y equipo táctico.

Durante el enfrentamiento, dos vehículos de los agresores se incendiaron y quedaron calcinados, debido a que, según la Policía Estatal, en su interior había material flamable. Los elementos de Fuerza Civil y de la Defensa fueron reportados ilesos.

El lugar fue reforzado con personal de la Defensa y Fuerza Civil, además de elementos de Protección Civil para contener el fuego en los vehículos. También se activaron vuelos de reconocimiento para reforzar la seguridad del personal, mientras autoridades investigadoras de la Fiscalía acudieron al sitio para realizar las primeras indagatorias.

General Treviño cancela Grito de Independencia

Tras estos hechos, la Presidencia Municipal de General Treviño informó la cancelación de la conmemoración del Grito de Independencia, programada para el 15 de septiembre.

A través de un aviso, el Ayuntamiento señaló que tomó la decisión por seguridad de la población y pidió a los habitantes ayudar a compartir la información.

“La seguridad siempre es primero”, indicó la Presidencia Municipal en el comunicado.

🚨 Cancelan el Grito de Independencia en General Treviño, Nuevo León, tras enfrentamiento que dejó 7 presuntos agresores abatidos y 2 detenidos



El Gobierno Municipal de General Treviño canceló los festejos del Grito de Independencia programados para este 15 de septiembre, como… pic.twitter.com/LDLnR00VAQ — RP Medio de los Altos (@RPMedio) September 15, 2026

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