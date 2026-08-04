Video: conductor arrastra a mujer que le reclamaba por un choque en Monterrey

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Fuerte video captado en Monterrey. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Un conductor arrastró por la avenida Fidel Velázquez a una mujer que le reclamaba por un choque. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y el video circula en varias redes sociales, causando indignación entre los internautas.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita; se recomienda discreción:

Escapa conductor tras atropellar a mujer, que le reclamaba por huir, tras haber chocado su vehículo en plena Avenida Fidel Velázquez y Bernardo Reyes en #Monterrey.

El hombre tripulaba un automóvil Sentra en color plata con placas SPZ 585 A.@seguridadmtymx @FiscaliaNL pic.twitter.com/PrxeZU0Yw8 — Yadith Valdez (@yadithvaldez) August 3, 2026

Conductor arrastra a mujer por la avenida Fidel Velázquez, en Monterrey

Medios locales informaron que ayer por la tarde se presentó un accidente entre dos conductores en la avenida Fidel Velazquez, en Monterrey. Una de las afectadas se acercó a la ventanilla del otro vehículo para reclamarle y la discusión escaló de tono.

Las imágenes muestran el momento en que la mujer introduce parte de su cuerpo por la ventanilla con la intención de que el conductor no escape, aún así, la persona al volante emprende la marcha y arrastra a la señora por varios metros, al final ella terminó en el suelo con golpes y lesiones en todo el cuerpo.

Al lugar de los hechos acudieron elementos del equipo de emergencias y paramédicos para brindarle atención médica a la víctima. Los reportes mencionan que las lesiones eran graves y tuvieron que trasladarla a un hospital.

Las autoridades locales buscan al agresor, aunque hasta el momento no ha sido identificado. Se espera que el video viral ayude a localizarlo, ya que en el material son visibles las placas del vehículo.

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