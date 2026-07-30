Caso Alfredo Valenzuela: otro influencer víctima de robo en su casa, como Karely Ruiz

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Alfredo Valenzuela también fue víctima de robo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El robo en la casa de Karely Ruiz no es el único delito de este tipo que ha ocurrido contra influencers en Nuevo León. El año pasado, un grupo armado entró al domicilio de Alfredo Valenzuela y se llevó más de 25 millones de pesos, además de un Lamborghini Urus.

¿Qué le pasó al youtuber Alfredo Valenzuela?

En junio de 2025, cinco sujetos, con armas cortas y equipo táctico tipo cazador entraron a la casa de Alfredo Valenzuela en San Pedro Garza para robar sus pertenencias. Al momento del atraco el youtuber se encontraba con su esposa y su bebé.

Mediante un video que compartió en su canal, relató que los criminales eran profesionales porque se llevaron el DVR, el dispositivo que guarda la información de la cámara de seguridad, para no dejar evidencias.

Alfredo mencionó que los asaltantes tenían como objetivo robarse una caja fuerte con dinero en efectivo, pero él no tiene una en su casa. Al final se llevaron un millón de pesos en efectivo, relojes, cadenas y un anillo de compromiso. Se estima que el total de los objetos robados equivale a 25 millones de pesos.

Lo más difícil de esta experiencia no fueron las pérdidas económicas, sino ver cómo le pusieron un arma en la cabeza a su bebé para amenazarlo. “México está jodido y no quiero que le vuelvan a poner un arma a un bebé, a un niño. Bendito Dios, mi mujer y yo lo podemos contar”, expresó el youtuber.

Aunque es dueño de varios vehículos de lujo, los asaltantes sólo se llevaron un Lamborghini Urus para escapar del lugar. Un día después encontraron el vehículo estacionado en un supermercado ubicado en la zona de Lázaro Cárdenas. Alfredo cree que abandonaron el carro porque hay muy pocos de ese modelo en México, por ende, es fácil de rastrear.

¿Qué pasó con el caso de Alfredo Valenzuela?

Dos meses después del robo en la casa de Alfredo Valenzuela, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Nuevo León vinculó a proceso a tres sujetos relacionados con el caso.

Durante la audiencia en contra de Lucio “N”, Sergio “N” y Jonathan “N”, presuntos delincuentes que participaron en el robo, un agente del Ministerio Público consideró que había pruebas suficientes y los vinculó a proceso por el delito de robo calificado ejecutado con violencia. Desde entonces no hay más actualizaciones sobre el caso.

Hombres armados entran a casa de Karely Ruiz, en Nuevo León

Ayer miércoles despertamos con la noticia de un robo con violencia en la casa de Karely Ruiz, luego de que siete hombres armados irrumpieran en su domicilio, ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

La Fiscalía de Nuevo León no confirmó que el crimen haya sido un intento de secuestro en contra de la influencer. De acuerdo con las autoridades, los delincuentes lograron apoderarse de aproximadamente 200 mil pesos en joyería, otros 20 mil pesos en efectivo, además de otros objetos de valor, antes de escapar.

Durante el asalto, la pareja de Karely, Jhon Echeverry, fue golpeado por los agresores, aunque no se reportaron personas privadas de la libertad.

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