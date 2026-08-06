Continúa en suspenso el futuro de los colegios militarizados en Nuevo León

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Autoridades aún no definen el futuro de este modelo. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El futuro de los 11 colegios militarizados de Nuevo León continúa sin definirse. A pesar de que este miércoles autoridades estatales sostuvieron una reunión para analizar el tema, hasta el cierre de la jornada no se había informado una resolución sobre la continuidad de este modelo educativo en la entidad.

La discusión ocurre después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) señalara que las escuelas militarizadas deberán regularizarse y adecuar su funcionamiento al marco educativo nacional.

Gobierno estatal analiza el rumbo de los planteles

La Secretaría de Educación de Nuevo León y el Gobierno estatal realizaron una reunión virtual y privada en la que se esperaba definir la ruta a seguir para los planteles militarizados.

Sin embargo, tras el encuentro no se dieron a conocer acuerdos ni una postura definitiva sobre el futuro de estas instituciones.

Hasta ahora, las autoridades estatales han defendido el modelo educativo y sostienen que no existen reportes de irregularidades en su operación, aunque no han explicado cuáles serán los criterios que tomarán en cuenta para decidir si continúan o deben modificarse.

Fiscalía asegura que no existen denuncias

Sobre la polémica generada en torno a este tipo de escuelas, el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, afirmó que no tiene conocimiento de denuncias relacionadas con presuntas novatadas o abusos dentro de estos planteles.

“Hasta donde tengo entendido, en Nuevo León existen escuelas de esa naturaleza, no hay ninguna queja ni de novatadas y hasta donde yo tengo entendido está reconocido por la Secretaría de Educación Pública“.

Las declaraciones contrastan con el debate nacional surgido tras distintos cuestionamientos a los modelos de formación militarizada en instituciones educativas fuera del ámbito castrense.

Colegio Militarizado Mariano Escobedo, en espera de una definición

El principal referente de este sistema en Nuevo León es el Colegio Militarizado “General Mariano Escobedo”, institución pública creada mediante un decreto estatal en 2019.

Aunque opera bajo esquemas de disciplina inspirados en la formación militar, no depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

No obstante, en sus órganos de gobierno participan representantes de distintas instancias federales y del ámbito militar que colaboran en su funcionamiento.

Por ahora, mientras la SEP revisa y busca regularizar este tipo de modelos educativos en el país, los colegios militarizados de Nuevo León permanecen a la espera de una decisión sobre su continuidad y los cambios que podrían implementarse.