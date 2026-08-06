Nuevo León mantendrá colegios militarizados; revisará sus lineamientos ante la SEP

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Nuevo León revisará colegios militarizados. Foto: Missael Dávila

La Secretaría de Educación de Nuevo León confirmó que los colegios militarizados del estado continuarán operando, pese a la instrucción emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para eliminar este modelo educativo a nivel nacional.

El secretario de Educación estatal, Juan Paura, informó que, tras sostener mesas de trabajo con directivos y personal administrativo, se determinó mantener en funcionamiento los 11 planteles del Colegio Militar General Mariano Escobedo, aunque se realizarán ajustes para cumplir con la normatividad federal.

Analizarán estructura y denominación de los planteles

El funcionario explicó que el próximo ciclo escolar iniciará con normalidad para los cerca de 11 mil estudiantes inscritos en este sistema educativo. Y precisó que el Gobierno estatal revisará aspectos jurídicos relacionados con la estructura orgánica de los planteles y el nombre bajo el que opera el Colegio Militarizado, con el objetivo de alinearse a las observaciones realizadas por la SEP.

“Vamos a continuar con el programa que tenemos, el cual ha sido muy exitoso con los cerca de 11 mil alumnos; sí vamos a llevar a cabo un análisis respecto a algunas especificaciones que se hicieron a nivel nacional”, señaló Juan Paura.

El secretario añadió que las actividades académicas y estudiantiles seguirán desarrollándose de manera habitual.

“Se van a seguir llevando a cabo las actividades estudiantiles y académicas como normalmente se estaban haciendo; simplemente, jurídicamente vamos a revisar algunas circunstancias para cumplir con toda la normatividad que nos marca la SEP a nivel nacional”, indicó. Fortalecerán seguridad en los planteles

Además, la autoridad educativa aseguró que también se fortalecerán los mecanismos de seguridad dentro de los planteles para garantizar espacios seguros y prevenir cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de las y los estudiantes.

Por su parte, el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que hasta el 5 de agosto no existían denuncias ni quejas relacionadas con presuntas novatadas o malas prácticas dentro de los colegios militarizados del estado.

¿Qué es el Colegio Militar General Mariano Escobedo?

El Colegio Militar General Mariano Escobedo fue creado mediante un decreto estatal en 2019 y funciona como una institución pública de educación media superior.

Aunque opera bajo un esquema de disciplina militar, no pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, en su órgano de gobierno participan representantes de instancias federales y del ámbito militar, quienes colaboran en la supervisión y funcionamiento de la institución.

La decisión del gobierno de Nuevo León contrasta con la postura anunciada por la SEP, que instruyó la desaparición de los modelos de educación militarizada en el país tras la revisión iniciada por el caso de la Academia Militarizada Doenitz.

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