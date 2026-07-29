Mueren en accidente carretero 4 corredoras; venían del Maratón Internacional Guelaguetza 2026

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Corredoras fallecidas en accidente. Foto: Facebook Instituto del Deporte de Oaxaca

El Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca confirmó la muerte de cuatro corredoras que habían participado en el Maratón Internacional Guelaguetza 2026 en un accidente carretero. A través de su cuenta de Facebook, la institución lamentó la muerte de las atletas.

¿Quiénes eran las 4 corredoras que murieron tras el Maratón Internacional Guelaguetza 2026?

De acuerdo con la información oficial, las cuatro víctimas del accidente carretero son:

Georgina Luis Espíridion

Patricia Feliciano Lázaro

Adelaida Ortiz Olguín

Sofía Jiménez Felipe

“El Maratón Internacional Guelaguetza 2026 reunió a miles de personas unidas por el deporte, la convivencia y el espíritu de superación. Hoy, esa gran comunidad atlética se encuentra de luto por el sensible fallecimiento de Georgina Luis Espíridion, Patricia Feliciano Lázaro, Adelaida Ortiz Olguín y Sofía Jiménez Felipe. Desde el Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca expresamos nuestras más sinceras condolencias y nos solidarizamos con sus familias, amistades y seres queridos, deseándoles fortaleza ante este difícil momento”. Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca

En redes sociales, cibernautas expresaron sus condolencias a familiares y amigos cercanos de las víctimas.

¿Cómo murieron las cuatro atletas en Oaxaca?

Según reportes, las cuatro mujeres murieron en un accidente cuando circulaban sobre la carretera Tinaja–Ciudad Alemán. Los primeros indicios señalan que, presuntamente, la conductora se habría salido del camino a la altura de la comunidad de Los Macuiles.

Hasta el momento, autoridades no han detallado las causas del accidente en el que murieron las cuatro corredoras.

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