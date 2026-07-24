Fiscalía determinará si el homicidio de periodista Alejandro Leyva fue ordenado desde el gobierno de Salomón Jara

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Fiscalía determinará si crimen de periodista fue ordenado. Foto: José de Jesús C.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de determinar si el homicidio del periodista Alejandro Leyva fue ordenado desde su administración, luego de los señalamientos realizados por el comunicador antes de ser asesinado.

Salomón Jara asegura que espera una investigación de la FGR

Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal afirmó que esperará el resultado de una investigación seria por parte de la FGR y sostuvo que será esa institución la que informe si existió o no alguna responsabilidad de su gobierno.

“Yo espero que la Fiscalía General de la República determine finalmente lo que ocurrió, yo espero el veredicto y una investigación seria y responsable y entonces lo conoceremos mejor; si vino de aquí, la Fiscalía General de la República que lo diga; si no vino de aquí, también que ustedes lo conozcan tal y como la Fiscalía General de la República nos informe, qué mejor que sea la Fiscalía que dé una respuesta”, declaró.

Dice que comparecerá si la FGR lo cita

Al ser cuestionado sobre los señalamientos hechos por Alejandro Leyva, quien responsabilizó públicamente al gobierno estatal de cualquier agresión derivada de sus publicaciones, Salomón Jara aseguró que acudirá ante las autoridades si así se lo solicitan.

“Y si la Fiscalía General de la República nos invita a comparecer, con mucho gusto lo haremos”, afirmó.

Descarta solicitar licencia al cargo

El gobernador también rechazó la posibilidad de pedir licencia para separarse temporalmente del cargo mientras se desarrolla la investigación.

“No, no voy a solicitar licencia”, respondió.

Investigación continúa sin detenidos

Hasta el momento, las autoridades únicamente cuentan con un retrato hablado del presunto autor material del homicidio de Alejandro Leyva y no se han reportado personas detenidas por el caso.

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