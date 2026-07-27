Caso María Elena Ríos: tras casi siete años, el principal acusado no ha sido detenido

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No ha sido detenido el principal acusado del caso María Elena Ríos. Foto: FGEOaxaca

A casi siete años del ataque contra María Elena Ríos, el 9 de septiembre de 2019, autoridades del estado de Oaxaca ofrecen nuevamente una recompensa de un millón de pesos por información para dar con el paradero de Juan Antonio Vera Hernández, uno de los principales acusados por este caso y quien sigue sin ser detenido.

Ofrecen otra vez recompensa por principal acusado del caso María Elena Ríos

Por medio de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Fiscalía General de Oaxaca ofreció nuevamente una recompensa de un millón de pesos por Juan Antonio Vera Hernández, uno de los principales acusados por el caso de María Elena Ríos.

Al respecto, la dependencia de justicia oaxaqueña explica que la cantidad de dinero es para quien o quienes aporten información que ayude a localizar a este sujeto, pues es un “probable responsable del delito de tentativa de feminicidio”.

Algunos datos que proporcionan sobre esta persona para dar con su paradero son los siguientes:

Edad: 40 años

Color de cabello: negro

Color de ojos: negros

Estatura: 1.65

Además, proporcionan dos fotos de cómo podría verse actualmente, luciendo en una foto con cabello y lentes, mientras que en otra no.

¿De qué se le acusa a Juan Antonio Vera Hernández?

Juan Antonio Vera Hernández es señalado como probable responsable del delito de tentativa de feminicidio y es uno de los principales acusados por el caso de María Elena Ríos.

Las autoridades oaxaqueñas indican que sería uno de los responsables directos del ataque que sufrió la saxofonista con ácido, lo cual resultó en graves quemaduras en la mayor parte de su cuerpo.

Mientras que su padre, Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local de Oaxaca y empresario gasolinero, sería el autor intelectual de esta agresión, según las investigaciones oficiales.

Cabe señalar que en 2023, la Fiscalía de Oaxaca emitió una ficha roja para Vera Hernández a través de la Interpol, considerándolo así, un prófugo de la justicia.

¿Cómo va el caso de María Elena Ríos?

Mientras hay un recompensa para localizar a Juan Antonio Vera Hernández, su padre, Juan Antonio Vera Carrizal se encuentra en prisión preventiva, a pesar de que en agosto de 2024 un juez lo absolvió, ordenando su liberación. La decisión fue revocada posteriormente por una jueza superior, manteniéndolo en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial en su contra.

En la misma situación se encuentran dos de los autores materiales: Rubén Loaeza Charrez y Rubicel Hernández Ríos; mientras que el padre de este último, Ponciano Hernández Yescas, también involucrado en el caso, presuntamente falleció, sin darse a conocer la causa de muerte.

Por su parte, la defensa de Vera Carrizal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el proceso judicial relacionado con el ataque contra María Elena Ríos sea devuelto a tribunales federales de Oaxaca, argumentando presuntas irregularidades, presiones políticas y falta de avances en el expediente.

Hasta ahora, el proceso judicial ha transitado entre distintas instancias sin que se emita una sentencia definitiva contra los señalados.

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