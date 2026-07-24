Presentan retrato hablado de presunto autor material del homicidio del periodista Alejandro Leyva

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Fiscalía de Oaxaca avanza en investigación por asesinato de Alejandro Leyva Aguilar

La Fiscalía de Oaxaca ya cuenta con un retrato hablado de la persona señalada por asesinar al periodista Alejandro Leyva Aguilar, informó el fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla.

El homicidio ocurrió la mañana de este miércoles en Oaxaca. De acuerdo con la información presentada, la víctima recibió tres disparos en el cuello y la cabeza.

Durante una conferencia de medios, Rodríguez Alamilla también informó que cuatro personas fueron aseguradas y permanecen en calidad de presentadas por su presunta participación en el crimen.

El fiscal dio a conocer estos avances en un encuentro con medios de comunicación en el que solamente se permitieron tres preguntas.

La investigación continúa a partir del retrato hablado y de la posible relación de las cuatro personas presentadas con el asesinato de Alejandro Leyva Aguilar.