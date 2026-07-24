Presentan retrato hablado de presunto autor material del homicidio del periodista Alejandro Leyva

| 21:45 | José de Jesús Cortés | Uno TV
Fiscalía de Oaxaca avanza en investigación por asesinato de Alejandro Leyva Aguilar
Fiscalía de Oaxaca avanza en investigación por asesinato de Alejandro Leyva Aguilar

La Fiscalía de Oaxaca ya cuenta con un retrato hablado de la persona señalada por asesinar al periodista Alejandro Leyva Aguilar, informó el fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla.

El homicidio ocurrió la mañana de este miércoles en Oaxaca. De acuerdo con la información presentada, la víctima recibió tres disparos en el cuello y la cabeza.

Durante una conferencia de medios, Rodríguez Alamilla también informó que cuatro personas fueron aseguradas y permanecen en calidad de presentadas por su presunta participación en el crimen.

El fiscal dio a conocer estos avances en un encuentro con medios de comunicación en el que solamente se permitieron tres preguntas.

La investigación continúa a partir del retrato hablado y de la posible relación de las cuatro personas presentadas con el asesinato de Alejandro Leyva Aguilar.

Te recomendamos:

Asesinato de periodista en Oaxaca: autoridades detallan participación de motociclistas

Oaxaca

Asesinato de periodista en Oaxaca: autoridades detallan participación de motociclistas

Asesinan al periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca

Oaxaca

Asesinan al periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca

Feria de la Tlayuda 2026 en Oaxaca: fechas, lugar y más

Oaxaca

Feria de la Tlayuda 2026 en Oaxaca: fechas, lugar y más

Retiran vagones tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, mientras continúan las investigaciones

Oaxaca

Retiran vagones tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, mientras continúan las investigaciones

Etiquetas: , ,