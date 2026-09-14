Alumno denuncia expulsión en Oaxaca tras exhibir baños de su escuela; director niega sanción

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En Oaxaca, hay polémica por video viral. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Oaxaca, una denuncia difundida en redes sociales sobre las condiciones de los sanitarios del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 5, en Salina Cruz, generó reacciones entre estudiantes, padres de familia y directivos, después de que el alumno que realizó la publicación afirmara que fue expulsado de la institución.

Expulsan a alumno

Un alumno de tercer semestre aseguró haber sido expulsado después de publicar un video en el que exhibió el mal estado y las condiciones antihigiénicas de los baños para hombres del plantel.

😡🏫 ¡Lo castigaron por exhibir las condiciones de su escuela!



Padres de familia denuncian que un alumno del CETMAR 05, en Salina Cruz, Oaxaca, fue expulsado tras viralizar imágenes del deplorable estado de los baños.



📢 Este lunes realizarán una protesta para exigir su… pic.twitter.com/A10vUR4dDI — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) September 14, 2026

Se trata de Carlos Alonso Guzmán Delgado, quien decidió documentar y hacer públicas las condiciones de estas instalaciones.

La publicación provocó reacciones dentro de la comunidad escolar y entre padres de familia.

El joven cuestionó que la escuela sea estricta para exigir el cumplimiento de determinados protocolos, pero que existan deficiencias en áreas relacionadas directamente con la salud, la higiene y la dignidad de los alumnos.

Carlos Alonso aseguró que, después de publicar el video, personal del área de Prefectura le notificó que había sido expulsado. Una situación que, de acuerdo con su denuncia, también habría derivado en la exigencia de retirar el contenido de sus redes sociales.

“En el área de Prefectura y Tutoría me dijeron que yo estaba expulsado por el video y me hicieron borrarlo, me hicieron bajarlo de todas las plataformas, pero ya se había hecho viral”. Carlos Alonso Guzmán Delgado, estudiante.

Escuela asegura que el estudiante no había sido expulsado

Sin embargo, durante el fin de semana, la institución informó que el estudiante no había sido expulsado.

“Después citaron a mi mamá el sábado a las 8 de la mañana con la dirección, y el director nos dijo que no era para expulsión, sino para suspensión”, explicó el alumno.

El director del CETMAR 05, Vicente Reyes Molina, incluso reconoció la acción del joven y lo felicitó por la valentía de exhibir la problemática.

“Respecto a lo que mencionan que causó baja, para eso se necesita un proceso, el joven no ha causado baja, no se le ha suspendido ni un día (ligar) lo felicito porque tuvo el valor de subir ese video”. Vicente Reyes Molina, director de CETMAR 05.

La dirección aseguró que, en coordinación con los padres de familia, esta misma semana comenzarían los trabajos para mejorar las condiciones de los sanitarios.

Carlos Alonso se presentó este lunes a clases, en medio de la controversia generada por su denuncia.

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