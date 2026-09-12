Sheinbaum destaca apoyos en Oaxaca: hay 1.7 millones de beneficiarios

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Sheinbaum impulsa apoyos para Oaxaca. Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que 1 millón 734 mil personas en Oaxaca reciben alguno de los Programas para el Bienestar, con una inversión de 36 mil 342 millones de pesos. Durante su visita a la entidad, también habló de nuevos hospitales, consultorios médicos y obras de infraestructura.

Desde el Auditorio de la Guelaguetza, en Oaxaca capital, Sheinbaum defendió los programas sociales como una de las principales acciones de su gobierno.

“Los Programas de Bienestar son humanismo, es el dar la mano al que se quedó atrás y por eso dije: los Programas del Bienestar son el amor convertido en política pública, gobernamos con amor, por eso creemos en los adultos mayores, en los estudiantes, en las personas con discapacidad”.

Programas para el Bienestar llegan a 1.7 millones en Oaxaca

La presidenta señaló que los apoyos buscan beneficiar principalmente a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y trabajadores del campo.

Entre los principales programas mencionados están:

517 mil 450 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores.

reciben la Pensión para Adultos Mayores. 112 mil 54 mujeres reciben la Pensión Mujeres Bienestar.

reciben la Pensión Mujeres Bienestar. 141 mil 963 estudiantes tienen la beca Benito Juárez.

tienen la beca Benito Juárez. 230 mil personas reciben Producción para el Bienestar.

reciben Producción para el Bienestar. 199 mil 456 son beneficiarios de Fertilizantes Gratuitos.

son beneficiarios de Fertilizantes Gratuitos. 33 mil 953 personas forman parte de Sembrando Vida.

forman parte de Sembrando Vida. 202 mil 326 familias reciben apoyo de Leche para el Bienestar.

reciben apoyo de Leche para el Bienestar. 78 mil 924 personas reciben la Pensión para Personas con Discapacidad.

Además de los beneficiarios de la beca Rita Cetina de uniformes y útiles para primaria, beca Rita Cetina para secundaria, Salud Casa por Casa y del programa El Maíz es la Raíz, que se realiza en Oaxaca.

Hospitales y consultorios médicos para Oaxaca

Sheinbaum también anunció avances en materia de salud. Se construyen tres hospitales, uno del IMSS, otro del ISSSTE y uno más del IMSS Bienestar, que integrarán la llamada Ciudad Salud Ñuu Tata.

De acuerdo con la presidenta, los tres hospitales estarán entre los mejor equipados del país. Además, adelantó que en enero de 2027 comenzarán a funcionar mil 600 consultorios médicos como parte del Servicio Universal de Salud.

Tren Interoceánico y obras que avanzan en Oaxaca

Entre las obras destacadas durante la visita también estuvieron el Tren Interoceánico, la conservación de carreteras federales y el Plan Lázaro Cárdenas para la Mixteca.

El Gobierno federal también reportó avances en 76 caminos artesanales, la construcción de 57 mil 750 Viviendas para el Bienestar y la nueva Presa Mujer Solteca, además de la coquizadora de Salina Cruz.

Otro de los proyectos mencionados fue el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, cuya conclusión está prevista para este año.

Sheinbaum consulta a Oaxaca sobre doble nacionalidad

Durante el evento, la presidenta también preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con su propuesta de reforma constitucional para que quienes busquen ser presidenta o presidente de México, así como gobernadora o gobernador, tengan únicamente la nacionalidad mexicana.

“Si quieres ser presidente de México, solo puedes jurarle a una bandera, solo puedes jurarle a un solo pueblo: al pueblo de México y a la bandera nacional. ¿Quién está de acuerdo con esta propuesta? Levanten la mano. Bájenla. ¿Quién está en contra? Unanimidad. Habló el pueblo de Oaxaca: solo una nacionalidad si queremos ser gobernadores o presidentes de la República”.

La consulta se realizó a mano alzada y, según Sheinbaum, la propuesta recibió el respaldo de los asistentes.

El gobernador Salomón Jara acompañó a la presidenta durante el evento y destacó la coordinación entre ambos gobiernos.

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