¿Quién era Amy Navarrete, excandidata del PVEM a la alcaldía de Matías Romero que fue asesinada?

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¿Quién era Amy Navarrete? Foto: Pexels.

Autoridades del estado de Oaxaca informaron hace unas horas que tres personas fueron asesinadas en un ataque armado la tarde del martes 8 de septiembre en el municipio de Matías Romero. De acuerdo con reportes oficiales y de medios, una de las víctimas es Amy Navarrete, excandidata a presidenta municipal por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Asesinan en Oaxaca a Amy Navarrete, excandidata a presidenta municipal

La Fiscalía General de Oaxaca confirmó que este pasado martes, en un ataque armado, asesinaron a tres personas, justo en la comunidad de Paso Guayabo del municipio de Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Entre las víctimas, señalaron, se encuentra una mujer identificada con las iniciales A.N.A., refiriéndose a Amy Navarrete, quien fuera candidata del Partido Verde Ecologista para presidenta municipal de Matías Romero.

Otra de las personas sin vida fue identificada con las iniciales F.M.M., mientras que una tercera víctima masculina sigue en calidad de desconocida hasta ahora. Aunque algunos medios señalan que se trataría de un hombre llamado Carlos “N”.

Según reportes, Amy Navarrete participaba en las fiestas en honor a la Virgen de la Natividad, una celebración tradicional de Paso Guayabo, cuando fue asesinada por sujetos armados aún no identificados.

Ahora las autoridades oaxaqueñas han iniciado las acciones ministeriales y de investigación correspondientes, a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec.

¿Quién era Amy Navarrete?

De acuerdo con información de medios locales, Amy Navarrete era originaria del municipio de Matías Romero, maestra en Derecho y madre de familia. Además, en la pasada elección municipal de su localidad, participó como candidata del PVEM.

De hecho, algunos reportes aseguran que planeaba participar en el nuevo proceso electoral 2026-2027 de Matías Romero, como aspirante del Partido Acción Nacional (PAN).

También fue vinculada al Partido del Trabajo (PT), y en 2023 se le relacionó con la llamada Cuarta Transformación en Matías Romero.

Hasta el momento, no se ha dado mayor información sobre su asesinato, ni tampoco sobre los sujetos armados que llevaron a cabo el ataque contra ella y dos hombres más.

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