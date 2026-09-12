Se arma la campal en visita de Sheinbaum a Oaxaca; CNTE y morenistas protagonizan enfrentamiento

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Integrantes de la CNTE buscaban llegar a Sheinbaum. Foto: José de Jesús Cortés

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Oaxaca para presentar los avances de su segundo informe de gobierno estuvo marcada por un enfrentamiento entre integrantes de la CNTE y simpatizantes de Morena en las inmediaciones del Auditorio Guelaguetza.

Los hechos ocurrieron cuando contingentes de la Sección 22 intentaron acercarse al recinto para solicitar una reunión directa con la mandataria federal y exponer sus demandas.

🔴Así inició el enfrentamiento entre la Sección 22 y asistentes al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum en #Oaxaca en inmediaciones del auditorio Guelaguetza pic.twitter.com/GGfzSz3bO1 — Oaxaca Virtual (@Oaxaca_Virtual) September 11, 2026

Simpatizantes impidieron el avance de la marcha

De acuerdo con dirigentes magisteriales, la Coordinadora acordó movilizarse durante la visita presidencial para buscar un encuentro con Sheinbaum.

Sin embargo, durante el trayecto hacia el Auditorio Guelaguetza, grupos de simpatizantes de Morena colocaron vallas metálicas para impedir el paso de los manifestantes.

🚨 #Oaxaca | Integrantes de la Sección 22 del SNTE protagonizaron un enfrentamiento en las inmediaciones del Auditorio Guelaguetza, donde la presidenta Claudia Sheinbaum presenta su Segundo Informe de Gobierno. La tensión se mantiene en la zona. pic.twitter.com/JDAiGswm63 — AG Medios | Noticias de Puebla (@AG_Medios) September 12, 2026

Los maestros derribaron algunas de las estructuras y posteriormente se registraron empujones y golpes entre ambos grupos sobre la carretera al Cerro del Fortín.

Gobernación asegura que la CNTE ha sido atendida

En medio de la movilización, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el gobierno federal mantiene diálogo con la organización magisterial.

“No hay ningún problema, bien, bien; ayer los atendimos, hubo acuerdos, hubo acuerdos, los vimos bien, los recibió la Presidenta también, están en su derecho, eso debo de decir, siempre toda la vida”. 🚨 Integrantes de la Sección 22 de la CNTE y simpatizantes de Morena protagonizaron empujones y forcejeos cerca del Auditorio Guelaguetza durante la visita de Claudia Sheinbaum a Oaxaca.#IMN #IMNNoticias #Oaxaca #CNTE #Morena pic.twitter.com/U0Sm5hW4gR — IMN (@IMNoticiero) September 12, 2026

La CNTE reclama incumplimientos

Al concluir la protesta, la secretaria general de la Sección 22, Yenny Pérez Martínez, cuestionó que temas relacionados con jubilaciones y pensiones no hayan sido incluidos en el mensaje presidencial.

“No menciona en su segundo informe nada sobre jubilaciones y pensiones para los trabajadores del país, por ello la necesidad de salir a manifestarnos precisamente para hacerle de su conocimiento al pueblo de Oaxaca y al pueblo de México que, a dos años de su gobierno, no ha cumplido con este compromiso para una jubilación digna de los trabajadores del país”.

No hubo personas lesionadas

Pese a los enfrentamientos y momentos de tensión registrados cerca del acto oficial, no se reportaron personas lesionadas ni detenidas.

La movilización se dispersó una vez concluido el posicionamiento de la CNTE, mientras las actividades relacionadas con la visita presidencial continuaron bajo resguardo de autoridades federales y estatales.

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