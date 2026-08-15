Aseguran 859 piezas de madera y maquinaria durante cateo en Oaxaca

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Foto: FGR

La FGR realizó un cateo en un inmueble de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, donde presuntamente se almacenaba y transformaba materia prima forestal sin contar con la autorización correspondiente.

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), con una orden autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca.

FGR asegura madera y maquinaria en Tlaxiaco

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por un representante de la PROFEPA en Oaxaca, quien informó que un Centro de Almacenamiento y/o Transformación de Materias Primas Forestales, ubicado en la localidad de Llano Yosovée, presuntamente no tenía la autorización requerida.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron maquinaria utilizada para trabajar la madera, entre ella:

Un trompo para madera.

Cuatro cepillos para madera.

Una canteadora.

Una sierra circular.

También fueron aseguradas 859 piezas de madera, entre tablones, tablas, barrotes, polines y vigas.

El desglose fue de 281 tablones, 380 tablas, 83 barrotes, 69 polines y 46 vigas, además del inmueble.

Investigan posibles delitos contra la biodiversidad

Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades por la probable comisión de delitos contra la biodiversidad.

La inspección judicial fue realizada bajo la conducción de un agente del MPF de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

En el operativo también participaron peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) e inspectores de la PROFEPA. Elementos de la Defensa, Guardia Nacional y Policía Estatal brindaron seguridad perimetral.

La FGR señaló que continuará con la investigación del caso para deslindar responsabilidades conforme avance el proceso.

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