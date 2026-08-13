Alumna con puntaje perfecto pide saber por qué no tiene ficha para repetir examen de UNAM en Oaxaca

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Brisa García Santiago con su papá. Foto: José de Jesús Cortes

Brisa García Santiago obtuvo el puntaje perfecto en el examen virtual que aplicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en mayo de 2026, sin embargo no recibió el correo de confirmación para realizar el examen de control, que este jueves se aplicó en Oaxaca, para mil 920 aspirantes.

“Yo fui aspirante seleccionado pues se suponía que todos los aspirantes seleccionados iban a realizar el examen de control en el cual no me están dejando hacer” Brisa García Santiago, aspirante a la UNAM

Detrás de la reja que se abrió a las 8 de la mañana para los aspirantes, Brisa esperó sin obtener una explicación que ha venido solicitando desde el momento que su examen perdió validez.

“Por eso vine aquí para que me digan cuál es el motivo por el que no me dejan presentar el examen, al cual yo estoy dispuesta a realizar para demostrar que mi lugar fue limpiamente”. Brisa García Santiago, aspirante a la UNAM

Brisa presentó examen para ingresar a la carrera de Medicina

Brisa, originaria de San Baltazar Guelavila, un municipio zapoteca de la región central de Oaxaca presentó su examen para ingresar a la carrera de Medicina.

“Yo me preparé con un año de anticipación había días que llegaba y no dormía y pues al día siguiente ir a la escuela y pues ahorita, pues no me negaba a hacer el examen de control porque yo estaba dispuesta a hacerlo, para demostrar que mi lugar fue limpiamente y ahorita no me han dicho nada”. Brisa García Santiago, aspirante a la UNAM

Brisa fue acompañada de su padre, quien exige una explicación a las autoridades de la UNAM.

“Pues yo diría que, yo le diría al rector que pues que tenga tantita sensibilidad en que resuelva en otros casos como el de mi hija, estoy seguro que no es el único caso que se tome la amabilidad de explicarle a los jóvenes, a los aspirantes, porque no hay una explicación, yo creo que somos humanos, somos, tenemos razón para escuchar estás vetado por esta situación o x motivo y con eso”. Pablo García, padre de Brisa

Sobre el caso, Mauricio López, director de comunicación social de la UNAM informó que se revisará el caso de Brisa, “Se revisará con la familia la situación correspondiente o con ella misma se revisará la circunstancia…”.

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