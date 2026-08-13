Incrementa 155% el reclutamiento criminal de jóvenes en Oaxaca, revela la Fiscalía

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Aumenta un 155% el reclutamiento criminal de jóvenes en Oaxaca. Foto: Pexels

Autoridades de Oaxaca dieron a conocer que el reclutamiento criminal de jóvenes ha incrementado hasta un 155% en el estado, en el último año. Según explican, se percataron de esto por la cantidad de detenciones que han realizado en contra de adolescentes involucrados en delitos relacionados con el narcomenudeo y la delincuencia organizada.

Reclutamiento criminal de jóvenes ha incrementado un 155%

De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca, las autoridades del estado se han percatado que el reclutamiento criminal de jóvenes ha incrementado en el último año debido a que las detenciones de adolescentes vinculados con la delincuencia organizada han aumentado hasta un 155%.

“En el último año ha crecido un 155% las detenciones de adolescentes asociados al tema de narcomenudeo o asociados al tema de delincuencia organizada”, declaró el fiscal oaxaqueño, José Bernardo Rodríguez Alamilla, en una conferencia de prensa.

Además, agregó, el análisis de las autoridades arroja que la mayoría de los detenidos son hombres con un 90%, de los cuales, 97% son solteros, 51% no trabajaba, 13% se desempeñaba como mototaxista, 13% tiene alguna clase de empleo, y sólo un 11% son estudiantes.

¿Dónde se reportan más reclutamientos del crimen organizado en Oaxaca?

Por otra parte, las autoridades de Oaxaca indicaron que también lograron identificar las zonas en las que presuntamente se estarían dando más casos de reclutamiento criminal.

Según sus datos, los siguientes municipios registran mayor número de captaciones de jóvenes:

Valles Centrales

Oaxaca de Juárez

Santa Cruz Xoxocotlán

Tlacolula de Matamoros

Zimatlán de Álvarez

Ejutla de Crespo

Istmo

Juchitán de Zaragoza

Salina Cruz

Santo Domingo

Tehuantepec

Costa

Santiago Pinotepa Nacional

San Pedro Mixtepec Distrito 22

Santa María Colotepec

San Pedro Pochutla

Santa María Huatulco

Sierra Sur

Miahuatlán de Porfirio Díaz

¿Cómo recluta el crimen organizado a los jóvenes?

La Fiscalía de Oaxaca explica que uno de los principales mecanismos detectados para reclutar a jóvenes es por medio de redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram.

A través de éstas, señalan, comparten videos relacionados con la narcocultura para generar un primer contacto con posibles víctimas. Y después, mediante los comentarios, se da una interacción que puede seguirse en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, donde se ofrecen supuestas oportunidades de trabajo.

Además, agregan, también han detectado el uso de videojuegos como Free Fire y Roblox para establecer contacto directo con los jóvenes.

Por último, las autoridades oaxaqueñas destacaron que la vida productiva de un joven reclutado por el crimen organizado va de los seis a los ocho años, pues siete de cada 10 de ellos mueren, acaban en la cárcel o con alguna discapacidad.

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