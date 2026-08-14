Denuncian envenenamiento de perros y gatos en Juchitán, Oaxaca

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Investigan envenenamiento de perros y gatos en Juchitán. Foto: Pexels

Autoridades del estado de Oaxaca investigan un presunto envenenamiento de perros y gatos en el municipio de Juchitán de Zaragoza, luego de que en redes sociales se difundieran denuncias sobre una supuesta campaña para sacrificar a estos animales.

Denuncian presunta campaña de envenenamiento de perros y gatos en Juchitán

Recientemente, usuarios y organizaciones de protección animal comenzaron a realizar denuncias a través de redes sociales sobre una presunta campaña de envenenamiento de perros y gatos en la colonia Simona Robles, en Juchitán de Zaragoza.

Según estás denuncias, vecinos comenzaron a reportar que algunos de estos animales habían sido víctimas de envenenamiento, por lo que pidieron a las autoridades municipales y estatales investigar qué estaba ocurriendo.

Lo que llamó más la atención fue un señalamiento en contra de la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Rogelia González Luis, a quien acusaron de estar presuntamente involucrada en esta campaña para sacrificar a perros y gatos en Juchitán.

Y es que en capturas de WhatsApp que se empezaron a compartir en redes sociales, se señalaba que la funcionaria había estado de acuerdo con una “acción” para tratar el tema de “perros callejeros”.

Secretaria de las Mujeres niega acusaciones

A través de un video compartido en sus redes sociales oficiales, la secretaria de las Mujeres de Oaxaca, Rogelia González Luis, negó las acusaciones en su contra, las cuales aseguran que estuvo involucrada en una campaña de envenenamiento contra perros y gatos en Juchitán.

Incluso dijo que las capturas de pantalla de WhatsApp que se difundieron, estaban sacadas de contexto, pues dijo que se trataba de una conversación en la que se hablaba sobre una jornada de esterilización.

“Se difundió de manera descontextualizada un fragmento de una conversación sostenida el domingo 9 de agosto del 2026, en la que se hablaba de organizar una jornada de esterilización para atender responsablemente la presencia de perros en la comunidad vecinal. Relacionar ambos hechos, omitiendo sus fechas y su verdadero contexto, dio origen a este grave señalamiento“, declaró.

A pesar de esto, en redes sociales, algunos usuarios acusaron que la secretaria no había compartido pruebas sobre la campaña de esterilización, por lo que siguieron acusándola.

Fiscalía de Oaxaca comenzó una investigación

Por medio de un comunicado de prensa, la Fiscalía General de Oaxaca informó que ya inició una carpeta de investigación de oficio por este presunto envenenamiento de perros y gatos en la colonia Simona Robles, en Juchitán de Zaragoza.

Al respecto, indicaron que trabajan en el esclarecimiento de los hechos y realizan las diligencias necesarias para determinar qué ocurrió, así como para establecer, en caso de acreditarse alguna conducta delictiva, las responsabilidades correspondientes.

“Como parte de las investigaciones participa personal especializado, que lleva a cabo trabajos de campo que permitan obtener elementos para la integración de la carpeta, con el objetivo de contar con información objetiva que permita esclarecer los hechos”, agregaron.

Y aseguraron que durante la investigación no se considerarán las identidades, cargos o actividades de las personas que pudieran estar relacionadas con los hechos.

“La autoridad ministerial determinará las responsabilidades que correspondan a partir de los datos de prueba que se obtengan durante las diligencias”, finalizaron.

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