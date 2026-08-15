Asesinan a tres personas durante una fiesta en Zanatepec, Oaxaca; ataque quedó registrado en video

GENERANDO AUDIO...

Asesinan a tres tras ataque en Zanatepec, Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

Tres personas fueron asesinadas durante una fiesta en Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, luego de que un grupo armado irrumpiera en un salón de eventos ubicado en el centro del municipio, en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec.

El ataque ocurrió mientras la mayoría de los invitados se encontraba en la pista de baile. Videos difundidos tras los hechos muestran los momentos de tensión y la reacción de los asistentes, quienes corrieron para ponerse a salvo después de escuchar las detonaciones.

Tres personas fueron asesinadas por un grupo armado mientras se encontraban en una fiesta en el salón “Baby Oh”, ubicado en el centro del municipio de Santo Domingo Zanatepec, ubicado en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec.



El ataque quedó registrado en varios videos que… pic.twitter.com/KLlXh7rJ4v — Uno TV (@UnoNoticias) August 15, 2026

Ataque armado en Zanatepec queda registrado en video

En una de las grabaciones se escuchan al menos 12 disparos, lo que provocó que los asistentes abandonaran la pista de baile y buscaran refugio dentro del inmueble.

Otro video fue grabado por uno de los asistentes, quien relató que se encontraba en la fiesta cuando comenzaron los disparos y dijo desconocer inicialmente lo que había ocurrido.

Testigos señalaron que varias personas armadas llegaron a bordo de una camioneta y posteriormente ingresaron al salón “Baby Oh”, donde se realizaba el evento. Tras el ataque, tres personas perdieron la vida y un músico resultó lesionado, de acuerdo con primeros reportes.

Tres personas mueren durante la fiesta

De manera extraoficial, las víctimas fueron identificadas como:

Basilio M. A. , de aproximadamente 60 años.

, de aproximadamente 60 años. Felipe G. C. , de alrededor de 65 años.

, de alrededor de 65 años. Julio M. A., de unos 56 años.

Hasta el momento, estos datos corresponden a reportes extraoficiales. Por su parte, la Fiscalía General de Oaxaca aseguró que tres personas perdieron la vida, correspondientes a las siguientes siglas:

F.G.C.

V.M.A.

J.C.M.A.

=FISCALÍA INFORMA=



*Inicia Fiscalía investigación por agresión en Santo Domingo Zanatepec*



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició la carpeta de investigación correspondiente por el homicidio de tres personas del sexo masculino, así como por las lesiones por… pic.twitter.com/pppntAkeiL — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) August 15, 2026

Autoridades llegan al lugar del ataque

Después de la agresión, autoridades locales acudieron al salón de eventos para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias.

El ataque generó una movilización en Santo Domingo Zanatepec, mientras continúan las investigaciones para determinar cómo ocurrió la agresión y establecer la identidad de los responsables.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento