Asesinan a tres personas durante una fiesta en Zanatepec, Oaxaca; ataque quedó registrado en video
Tres personas fueron asesinadas durante una fiesta en Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, luego de que un grupo armado irrumpiera en un salón de eventos ubicado en el centro del municipio, en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec.
El ataque ocurrió mientras la mayoría de los invitados se encontraba en la pista de baile. Videos difundidos tras los hechos muestran los momentos de tensión y la reacción de los asistentes, quienes corrieron para ponerse a salvo después de escuchar las detonaciones.
Ataque armado en Zanatepec queda registrado en video
En una de las grabaciones se escuchan al menos 12 disparos, lo que provocó que los asistentes abandonaran la pista de baile y buscaran refugio dentro del inmueble.
Otro video fue grabado por uno de los asistentes, quien relató que se encontraba en la fiesta cuando comenzaron los disparos y dijo desconocer inicialmente lo que había ocurrido.
Testigos señalaron que varias personas armadas llegaron a bordo de una camioneta y posteriormente ingresaron al salón “Baby Oh”, donde se realizaba el evento. Tras el ataque, tres personas perdieron la vida y un músico resultó lesionado, de acuerdo con primeros reportes.
Tres personas mueren durante la fiesta
De manera extraoficial, las víctimas fueron identificadas como:
- Basilio M. A., de aproximadamente 60 años.
- Felipe G. C., de alrededor de 65 años.
- Julio M. A., de unos 56 años.
Hasta el momento, estos datos corresponden a reportes extraoficiales. Por su parte, la Fiscalía General de Oaxaca aseguró que tres personas perdieron la vida, correspondientes a las siguientes siglas:
- F.G.C.
- V.M.A.
- J.C.M.A.
Autoridades llegan al lugar del ataque
Después de la agresión, autoridades locales acudieron al salón de eventos para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias.
El ataque generó una movilización en Santo Domingo Zanatepec, mientras continúan las investigaciones para determinar cómo ocurrió la agresión y establecer la identidad de los responsables.
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